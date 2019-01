Kevin Prince Boateng vicino alla firma col Barcellona: clamorosa notizia di mercato

Clamorosa indiscrezione da parte dei colleghi di Sky Sport, secondo cui il Barcellona avrebbe trovato un accordo col Sassuolo per Kevin Prince Boateng. Una trattativa lampo, tenuta nascosta a tutti gli esperti di calciomercato, che ha spiazzato tutti.

Le prime voi parlano di un prestito oneroso con diritto di riscatto a 8 milioni, per il centrocampista ghaense tornato in Italia la scorsa estate per l'avventura col Sasssuolo. Classe 1987, l'ex Milan ha collezionato 15 gettoni e 5 gol tra campionato e Coppa Italia.

Seconda esperienza nella Liga per Kevin Prince, dopo quella fortunata al Las Palmas, squadra scelta dopo l'avventura in Germania con lo Schalke 04: nella passata stagione, sempre in Bundesliga, nell'ottima stagione all' Eintracht Francoforte. Ora l'affascinante sfida a Barcellona, chiamato a far rifiatare i vari Suarez e Messi, visto anche il grave infortunio di Rafinha (out tutta la stagione) e l'ultimo acciacco di Dembelé (il francese starà ai box per almeno 15 giorni)

Uno shock soprattutto per tutti i giocatori di Fantacalcio che la scorsa estate avevano investito tanto sul Boa. Inoltre, c'è chi parla anche di scelta personale di lasciare l'Italia visti i sempre più freddi rapporti con la compagna Melissa Satta, ma qui lasciamo spazio ai più informati colleghi di gossip.