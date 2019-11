Kulusevski, è duello tra Inter e Juve. L'alternativa di Conte è De Paul. Emery-Arsenal al capolinea?

Inter-Juve, duello per Kulusevski

Le due protagoniste del nostro campionato vogliono anticipare le big della Premier League per accaparrarsi il talento svedese dell’Atalanta, in prestito al Parma. Fabio Paratici ieri era in tribuna quando ha segnato l’1-0 contro i rossoblù, non è un mistero l’interesse di Conte che vorrebbe impreziosire il suo centrocampo con i piedi e la velocità di Kulu. Ma il cartellino del classe 2000 costa, e non poco: la Gazzetta dello Sport fissa il prezzo a 30 milioni. Starà alle dirigenze di Inter e Juve trovare la giusta formula per convincere Percassi.

La nostra opinione: l’inserimento di Kulu nel 3-5-2 di Conte o nel 4-3-3 di Sarri darebbe nuova linfa alle rose delle due regine della Serie A, creando un’alternativa a pedine come Sensi e Bernardeschi, tra gli altri. Lo svedese ha fisico, personalità e gol e non per niente è al centro delle aste di mezza Europa. Ma prima di passare dalle casse dell’Atalanta, i pretendenti dovranno trattare con il Parma: il club ducale ha, infatti, posto un veto al trasferimento a stagione in corso del gioiello di Stoccolma, ritendendolo fondamentale per l’obiettivo salvezza.

Inter, per gennaio De Paul resta il preferito

Se da una parte Kulusevski ha il veto del Parma e dall’altra il Chelsea non ha intenzione di liberare Giroud causa mercato bloccato, i riflettori di Marotta puntano in direzione Udine. Soprattutto se sarà monetizzata la cessione Gabigol, protagonista assoluto della vittoria del Flamengo in Copa Libertadores, il club nerazzurro a gennaio farà carte false per Rodrigo De Paul. Secondo quando riportato dal Corriere dello Sport, l’assalto del centrocampista argentino dovrebbe risultare più facile rispetto a quelli di Van De Beek, Castrovilli e Allan.

La nostra opinione: i contatti tra la dirigenza meneghina e l’agente del talento dell’Udinese era stati già avviati quet’estate, registrando una forte apertura da parte del giocatore. Il trasferimento avrebbe una duplice valenza dal punto di vista tecnico: l’Inter avrebbe un rinforzo tecnico di qualità per ovviare anche ai tanti infortuni che stanno falcidiando il reparto, mentre l’argentino troverebbe nuove motivazioni dopo un inizio stagione tra poche luci e tante ombre agli ordini di Tudor. Resta da definire il prezzo del cartellino: le indiscrizioni agostane si attestavano intorno ai 35 milioni. Non pochi.

Arsenal, Emery vicino all’addio

In una Premier League che ha appena riaccolto lo Special One e ha lasciato in stand-by Pochettino, c’è un’altra panchina traballante. E’ quella di Unai Emery. La splendida cavalcata dell’Arsenal alla finale di Europa League della scorsa stagione è ormai solo un lontano ricordo e il ruolino di marcia dei Gunners in questi primi tre mesi parla chiaro: 18 punti su 39 disponibili e una vittoria che manca ormai da 5 giornate. Al momento per i tabloid inglesi sono tre i possibili successori del tre volte vincitore dell’Europa League con il Siviglia. Il primo nome è quello di Massimiliano Allegri: l’ex tecnico di Milan e Juventus è tentato dal ritorno in panchina e da un’esperienza all’estero, anche se ha più volte ribadito che preferirebbe prendersi una stagione di riflessione. La seconda opzione è legata a Mikel Arteta, allenatore in rampa di lancio. Il terzo profilo è proprio Mauricio Pochettino, da poco esonerato in casa Tottenham.