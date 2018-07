L'addio alla Juventus, l'avventura al Milan e il possibile ritorno: Bonucci e un anno incredibile

Nemmeno il romanziere più fantasioso avrebbe potuto immaginare una parabola come quella di Leonardo Bonucci. Il 31enne difensore viterbese sta vivendo una fase della carriera molto delicata: in poco più di un anno, da colonna della Juventus targata prima Conte e poi Allegri, è diventato capitano del Milan di Fassone e Mirabelli. E adesso, in questa estate di colpi a sensazione, la storia di Bonucci potrebbe arricchirsi di un altro, clamoroso capitolo dal titolo inequivocabile: Il Ritorno.

La delusione di Cardiff e la cessione al Milan

L'incredibile annata di Bonucci comincia il 3 giugno 2017: la Juventus perde rovinosamente la finale di Champions League contro il Real Madrid e poco più di un mese dopo il giocatore (complice un rapporto non idilliaco con Allegri) lascia la maglia bianconera dopo 7 anni e si trasferisce al Milan per 42 milioni di euro. I tifosi rossoneri lo accolgono da re dimenticando in un attimo i suoi trascorsi juventini: per Bonucci, oltre a un lauto ingaggio, c'è anche la fascia da capitano. Un vero e proprio terremoto a Milanello.

La prima parte di stagione è un flop

I primi mesi di Bonucci con la maglia rossonera numero 19 sono un vero e proprio incubo, riassumibile in due episodi chiave (ma ce ne sarebbero tanti altri): l'espulsione in campionato nel match casalingo contro il Genoa per una gomitata a Rosi e la goffa (seppure ininfluente) autorete in Europa League contro l'Austria Vienna. Un periodo nero che culmina con l'esonero di Montella e l'arrivo di Gattuso in panchina.

Bonucci - Milan-Inter - Serie A 2017/2018 - LaPresseLaPresse

L'arrivo di Gattuso e il feeling con Romagnoli

Con Gattuso allenatore, a parte qualche incertezza iniziale, le cose cambiano in meglio. Bonucci inizia a inanellare una serie di buone prestazioni complice anche il ritrovato feeling con il compagno di reparto Romagnoli. Nell'ordine arriva il primo gol in campionato a San Siro contro il Crotone (il 6 gennaio 2018) e soprattutto quello (per la verità inutile) alla Juventus allo Stadium il 31 marzo con tanto di esultanza tipica davanti ai suoi ex tifosi. La chiusura della stagione è agrodolce: il Milan centra sì la qualificazione all'Europa League, ma rimedia una pesantissima sconfitta per 4-0 nella finale di Coppa Italia proprio contro la Juventus.

Il Tas, il cambio di proprietà e le voci di mercato

Il resto è storia recente. L'esclusione dall'Europa League per mano dell'Uefa, la riammissione del Tas e il cambio di proprietà sfociato con l'addio del duo Fassone-Mirabelli. Ma soprattutto le clamorose voci di mercato, per nulla smentite (anzi) da Gattuso. Per Bonucci l'avventura rossonera sembra incredibilmente già arrivata al capolinea dopo un solo anno, per giunta da capitano. E ancora più incredibile è il nome della sua prossima squadra: la Juventus, la stessa dalla quale 12 mesi fa si era separato in modo inatteso e rumoroso.