L'apertura di Wanda Nara: "Icardi-Inter? Si rinnova, si rinnova. Non c'è nessuna distanza"

L'intricata vicenda legata al rinnovo del contratto di Mauro Icardi con l'Inter si arricchisce di una nuova puntata. E dopo le grandi polemiche delle settimane passate nate a seguito di alcune dichiarazioni esplosive di Wanda Nara, stavolta si registra uno spiraglio di ottimismo proprio per le parole concilianti della moglie e agente del capitano nerazzurro. Intercettata dall'inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli, Wanda Nara ha risposto in maniera decisa alla domanda sul futuro del giocatore: "Ma si rinnova oppure no questo contratto?", la domanda di Staffelli. "Si rinnova, si rinnova", la replica di Wanda Nara. "Se Marotta vuole Icardi? Sì, certo. Non c'è nessuna distanza, va tutto bene", aggiunge.

L'abbraccio tra Mauro Icardi e Wanda NaraGetty Images

"La multa per il ritardo? Non c'è stata"

E a proposito del ritardo dell'attaccante argentino in occasione della prima seduta di allenamento, Wanda Nara smentisce la ricostruzione secondo la quale a Icardi sarebbe stata comminata una multa di 100mila euro da parte della società: "Non c'è stata nessuna multa", precisa.

La replica alle parole di Maxi Lopez

Infine, a proposito delle dichiarazioni dell'ex marito Maxi Lopez che ha detto di ricevere ancora chiamate dalla ex moglie quando Icardi è in ritiro, Wanda commenta così: "Ti pare? Ti sembra normale?".