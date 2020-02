Steven Gerrard ormai ha appeso le scarpe al chiodo, ma resta nel cuore dei tifosi del Liverpool, nonostante adesso sia il tecnico dei Glasgow Rangers. Con i Reds, Gerrard ha vinto tutto quello che poteva vincere, tranne la Premier League. Il trofeo del massimo campionato inglese, infatti, manca dal club del Merseyside dall'anno 1989-1990, quando ancora si chiamava First Division. Poi, in Inghilterra, un digiuno che potrebbe interrompersi finalmente questa stagione grazie alla cavalcata trionfale imposta dal condottiero Jurgen Klopp.

Gerrard coi Reds per le ultime cinque giornate

Così arriva l'idea su Twitter lanciata da un tifoso: ingaggiare Stevie G per le ultime cinque partite del campionato in modo da potergli far alzare quella coppa così tanto sognata ma mai raggiunta. Perché proprio cinque partite? Perché il regolamento prevede che per essere dichiarati campioni si debba avere un contratto attivo di almeno cinque giornate di militanza nel club. Una proposta romantica che gli altri tifosi del Liverpool hanno raccolto con tanto entusiasmo, al punto che il numero di like e retweet ha raggiunto quote altissime. Del resto, se sei per anni una bandiera di un club, chi ti ha amato da giocatore non ti dimentica e questa è una grandissima dimostrazione d'affetto nei confronti di Capitan Fantastic.

E i Rangers?

Intanto bisogna vedere se il club accetterà di intraprendere questa commovente operazione nostalgia (che in grande ricorda il tentativo del Parma, qualche anno fa, di far giocare il comico Gene Gnocchi una partita in Serie A, occasione mai concretizzatasi perché il club emiliano lottava per la salvezza e non poteva permettersi mai di "bruciare" un cambio). L'altro eventuale intoppo, però, sarebbe rappresentato dai Rangers, perché Gerrard ha un contratto che lo lega al club fino al 2024. Una questione non da poco. Che poi possa giocare o anche solo essere convocato è l'ultima delle questioni, anche se di sicuro un campione del genere non ha perso il suo tocco fatato, nonostante a maggio compia 40 anni tondi.