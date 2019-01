L'Inter piazza il colpo da novanta: accordo in dirittura d'arrivo con Godin per giugno

All'improvviso, in sordina, l'Inter si prepara a piazzare il colpo da novanta in vista della prossima stagione: secondo 'Sky' è in dirittura d'arrivo l'accordo con Diego Godin, centrale dell'Atletico Madrid, che va in scadenza con i Colchoneros il 30 giugno e dal giorno successivo diventerà a tutti gli effetti un nuovo calciatore nerazzurro.

Due anni più opzione per il terzo

Svelati anche i dettagli dell'operazione: Godin ha accettato un contratto biennale con opzione per una terza stagione. Accordo non ancora chiuso, ma quasi: le parti sono al lavoro per sistemare anche gli ultimi dettagli e nelle prossime settimane saranno programmate le visite mediche di rito. Il difensore uruguaiano rimarrà dunque nella rosa di Simeone fino alla conclusione della stagione e poi prenderà la via di Milano, sulla falsariga di quanto aveva fatto João Miranda nel 2015. I due, coppia centrale finalista in Champions League un anno prima, si ricongiungeranno così con la maglia dell'Inter, sempre che il brasiliano non torni in patria con un anno d'anticipo sulla scadenza del proprio contratto.

Godin en su gol Atlético Real SociedadEurosport

Addio vicino dopo 9 anni

9 anni dopo il suo arrivo dal Villarreal, datato estate 2010, Godin si prepara dunque a lasciare quell'Atletico Madrid di cui è diventato simbolo assoluto. Prima di arrivare nella Capitale non era che un buon difensore, rude e poco avvezzo alle maniere gentili; con Simeone ha mantenuto le proprie caratteristiche basilari, perfezionandosi sino a diventare uno dei migliori interpreti del ruolo. A Madrid Godin ha vinto la storica Liga del 2014, segnando peraltro il gol decisivo nello scontro diretto dell'ultima giornata in casa del Barcellona, ma si è visto sfuggire dalle mani per due volte la Champions League, sempre per mano del Real: nella prima finale persa, quella di Lisbona, ancora lui aveva aperto le marcature.

Video - Marotta: "Spalletti lavori sereno, non sono il medico venuto a curare il malato" 00:42

Primo colpo di Marotta

Si tratta del primo colpo targato Beppe Marotta, ufficializzato solo poche settimane fa dall'Inter ma evidentemente già al lavoro assieme all'altro amministratore delegato Alessandro Antonello e al direttore sportivo Piero Ausilio. I nerazzurri si apprestano dunque a proseguire una tradizione recente di grandi difensori: prima lo stesso Miranda, quindi Milan Skriniar e infine Stefan de Vrij, quest'ultimo portato a casa a parametro zero. Godin sta per seguire le loro orme.