La Bild: "Il Dortmund piomba su Mandzukic". Il futuro di Mario è lontano da Torino?

Mario tornerà in Germania? Il gigante della Juve, che in passato in Bundesliga ha vestito le maglie di Wolfsburg e Bayern Monaco, è ancora nella lista dei desideri del Borussia Dortmund come l'anno scorso. Come scrive la Bild, i gialloneri hanno messo Mandzukic nel mirino dopo aver ufficializzato Nico Schulz, Julian Brandt e Thorgan Hazard.

Rumors e smentite

Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco più venduto, sarebbe stato Matthias Sammer, consigliere del club, a riproporre dopo un anno il nome del croato a Hans-Joachim Watzke, amministratore delegato, e Michael Zorc, direttore sportivo del club. Ci sarebbe da convincere ancora Lucien Favre, allenatore del Borussia, che preferisce attaccanti di movimento come Paco Alcacer e Gotze. In mattinata è arrivata la smentita sulle voci di mercato direttamente da Sammer: “Non c’è nulla da dire a riguardo. Il caso Mandzukic è già stata una telenovela l’anno scorso ed è stato malinterpretato”. La sensazione è che quest’estate il numero 17 bianconero sarà comunque uno dei nomi caldi del mercato in casa Juve.

La nostra opinione

In attesa di scoprire chi sarà il successore di Massimiliano Allegri, nei piani di Agnelli e Paratici sembra esserci l’idea di un ringiovanimento della rosa e Mario Mandzukic, che ha appena compiuto 33 anni, potrebbe essere uno dei più papabili per il mercato in uscita. Un altro dettaglio da non trascurare è il cachet del croato: cedendo l'ex Bayern, che percepisce 4 milioni netti a stagione, il club alleggerirebbe di non poco la voce ingaggi. D’altro canto, Mario ha rinnovato il suo matrimonio con la Juventus fino al 2021 ad inizio aprile e sarebbe molto strano se arrivasse un divorzio durante la sessione estiva delle trattative. Infine c'è la barriera del prezzo del cartellino del gigante vice-campione del Mondo: Agnelli non se ne priverà per meno di 20-25 milioni e il Borussia Dortmund, dopo aver investito 80 milioni sul mercato a maggio, difficilmente spenderà quelle cifre. Per di più per un profilo che sembra cozzare con la "linea verde" dei gialloneri. Non vanno poi snobbati i movimenti dalla Cina, da dove già in passato sono arrivate ottime offerte. Per ora Mario resta un giocatore della Juventus e ragionamenti veri e propri potranno essere fatti solo dopo l'ufficializzazione del nuovo tecnico.