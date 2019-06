La Fiorentina blinda Federico Chiesa. In una nota pubblicata sul sito ufficiale, il club viola rassicura i tifosi sulla permanenza dell'attaccante, finito da tempo nel mirino di diverse squadre sia in Italia che all'estero: "Leggiamo continue notizie diffuse da altri sul futuro di Chiesa e su dove giocherà il prossimo campionato. L'attuale proprietà - si legge nel breve comunicato - tiene a precisare che Federico è un giocatore della Fiorentina legato alla società da un lungo contratto e quindi, per quanto ci riguarda, Chiesa il prossimo anno giocherà a Firenze e dovrà essere il giocatore simbolo per la squadra che si costituirà".

Rocco Commisso è in Italia

Proprio sul fronte societario sono ore caldissime in casa Fiorentina: Rocco Commisso è atterrato nella tarda serata di domenica a Linate e a breve dovrebbe incontrare Diego Della Valle per intavolare la trattativa per la cessione della Fiorentina.