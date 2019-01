La Juventus punta sull'usato sicuro Caceres: tutti i dubbi di un'operazione d'emergenza

All'improvviso, in maniera quasi inaspettata, si muove anche la Juventus. Preso Aaron Ramsey per la prossima stagione, i bianconeri cambiano in difesa: Mehdi Benatia ha chiesto e ottenuto di andarsene e dunque lascerà con ogni probabilità Torino nei prossimi giorni, e al suo posto, come rivela 'Sky', i bianconeri hanno chiuso con la Lazio per il ritorno di Martin Caceres. Ai biancocelesti andranno 600mila euro. Non restano che la firma e l'annuncio perché l'operazione sia ufficiale.

Terza esperienza in bianconero

Caceres, come si sa, è una vecchia conoscenza dell'ambiente juventino. Ha vestito la maglia bianconera prima nella stagione 2009/10, in prestito dal Barcellona, e poi è tornato nel gennaio del 2011, questa volta a titolo definitivo. Pure lui ha vissuto l'epopea iniziata con il primo scudetto targato Conte e, successivamente, proseguita con una serie impressionante di trionfi. Fino al fatidico 3 febbraio 2016, il giorno in cui il 'Pelado' si lesionò il tendine d'Achille in un infrasettimanale contro il Genoa, chiudendo in anticipo sia la stagione che la propria avventura a Torino. Per volontà della Juventus, che all'epoca scelse di non rinnovare il suo contratto in scadenza.

Martin Caceres injury, Juventus-Genoa, LaPresseLaPresse

Perché sì: sa cosa significa giocare per la Juventus

Ma che certi amori siano destinati a ritornare, rieccolo in bianconero due anni e mezzo dopo. La Juventus ha visto in lui un'opportunità, tecnica ma soprattutto economica, per non farsi trovare impreparata dall'eventuale partenza di Benatia. Caceres è un giocatore esperto ma non ancora calcisticamente anziano (ad aprile compirà 32 anni) e, soprattutto, è conscio di cosa significhi vestire la maglia della Juventus. La sua serietà e professionalità parlano da sole, così come il curriculum personale in Italia: cinque scudetti, due Coppe Italia, tre Supercoppe Italiane, una finale di Champions League. Insomma, si parla di un vincente. E di un bianconero doc, amato da ambiente e tifoseria. Con un unico mezzo strappo datato 30 dicembre 2017, giorno in cui Caceres segnò alla Juve con la maglia del Verona e si produsse in un'esultanza che non piacque a tutti, tanto da doversi giustificare su Instagram: "Rispetto sempre questi colori, ma c’è anche da dire che ho dei compagni e una squadra per cui, in questo momento, lotto fino alla fine".

Martin Caceres Verona Juventus 2017Getty Images

Perché no: tanti infortuni, una carriera in declino

Facile capire quale sia il principale punto interrogativo del ritorno di Caceres alla Juventus: le condizioni fisiche dell'uruguaiano, che da quando ha lasciato la Juventus non è più rimasto ad altissimi livelli. Basta un riassunto delle tappe recenti per capire come la sua carriera sia entrata nella fase declinante: il rifiuto al Milan a visite mediche già effettuate (febbraio 2017), l'unica presenza in Premier League col Southampton, il ritorno in Italia nel debole Verona della scorsa stagione (puntualmente retrocesso in B) e, dopo metà annata, il passaggio anticipato alla Lazio, dove non è mai riuscito a conquistarsi il posto da titolare. Non è un caso che i biancocelesti, al momento di sfoltire la rosa, abbiano collocato proprio lui in cima alla lista. Lo avrebbero voluto a Parma, a Bologna, in Giappone; se lo riprenderà la Juve. Si tratta di un'operazione di emergenza imbastita in poche ore, ma i dubbi, specialmente in ottica Champions League, rimangono.