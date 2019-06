Il centrocampo è il reparto nel quale la Juventus sogna di mettere a segno il grande colpo estivo in grado di farle compiere un ulteriore salto di qualità. Secondo quanto riferito da Sky, nei giorni scorsi Fabio Paratici avrebbe contattato in modo informale il Manchester United manifestando l'interesse per il centrocampista francese campione del mondo a Russia 2018. La disponibilità del giocatore, che ha indossato la maglia bianconera dal 2012 al 2016 prima di trasferirsi in Premier League sponda Red Devils, sarebbe molto ampia. Una trattativa vera e propria ancora non sarebbe stata imbastita e - a prescindere dal suo esito - l'operazione non si preannuncia particolarmente semplice: il Manchester United non sembra disposto a scendere sotto i 105 milioni di euro sborsati nell'estate 2016 per acquistarlo.

Il decreto legge che dà una mano alla Juventus

Oltre che dal punto di vista tecnico, l'operazione Pogba potrebbe comportare un non trascurabile vantaggio anche dal punto di vista economico per il club bianconero. Le norme contenute nel Decreto Crescita varato lo scorso primo maggio dal governo, infatti, prevede una tassazione massima del 30 per cento da applicare all'ingaggio dei calciatori che hanno trascorso almeno un biennio all'estero e che intendono tornare in Italia per restarci almeno un paio d'anni. Un esempio concreto può servire per fare ulteriore chiarezza: un ingaggio di 15 milioni di euro netti costerebbe alla Juventus circa 20 milioni lordi, decisamente meno dei 30 milioni che sarebbero serviti con il vecchio regime.