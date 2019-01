La Roma piomba su Mancini; l'agente del difensore: "Resterà all'Atalanta sino a giugno"

La Roma è a lavoro per rinforzare la squadra. L’obiettivo numero uno per la difesa si chiama Gianluca Mancini. Monchi sta cercando di anticipare la concorrenza. Il giocatore classe 1996 è sicuramente una delle rivelazioni di questo campionato. Già nella passata stagione, quando è stato chiamato in causa, ha fatto vedere cose interessanti. Quest’anno però è diventato un punto fermo dell’Atalanta di Gasperini e una certezza. La sua giovane età gli permette di avere ancora grossi margini di miglioramento. Con i suoi 190cm, Mancini è molto pericoloso di testa e i suoi 5 gol fino ad ora, sono una chiara dimostrazione. Nonostante la sua altezza, è dotato di una discreta velocità e una buona tecnica. In fase difensiva ha una gran senso della posizione ed è bravo nell’uno contro uno. Insomma ci sono tutti gli ingredienti per diventare un punto fermo della nostra nazionale.

Le sue potenzialità e la sua ottima stagione non sono passate inosservate. Infatti il difensore, già nel giro della nazionale è molto richiesto sia all’estero che in Italia. Nel paese nostrano la squadra che fa più sul serio è la Roma. I giallorossi sono seriamente intenzionati ad aggiudicarsi il talento della Dea. Per questo motivo Monchi sta cercando la formula giusta per anticipare tutti. L’idea romanista era quella di un prestito oneroso di 18 mesi con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni. L’Atalanta però non intende lasciar partire uno dei suoi gioielli a gennaio. Infatti l’agente di Mancini, Stefano Castelnovo, a Teleradiostereo, ha chiuso ogni possibilità di un trasferimento del suo assistito in questa finestra di mercato:

" Gianluca rimarrà a Bergamo, non ha senso lasciare l’Atalanta adesso, durante il campionato. Non c’è l’intenzione di andarsene sia da parte mia che del ragazzo. I contatti coi giallorossi vanno avanti già da un po’, ma ogni tipo di discorso, che riguarda anche altre squadre, verrà rimandato a giugno. "

La Roma comunque non molla e vorrebbe quantomeno bloccare il giocatore adesso per giugno così da non far lievitare ulteriormente il costo del cartellino e anticipare le pretendenti. Monchi potrebbe dunque compiere un’operazione molto simile a quella che ha portato Bryan Cristante nella capitale la scorsa estate. Trattativa complicata, ma i giallorossi vogliono chiudere per un altro gioiello made in Atalanta.

