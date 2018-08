Lazio, Tare: "Milinkovic-Savic? Valutiamo solo offerte che accontentino tutti. Non escludiamo nulla"

"Il tema Milinkovic-Savic si è ritagliato molto spazio in questi giorni, ma come ha già detto il presidente Lotito, Sergej non è mai stato sul mercato". Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha chiarito così sul futuro del centrocampista, oggetto pregiato del mercato. "Le regole dei trasferimenti non le abbiamo scritte noi, se ci sarà un’offerta che accontenterà il club ed il giocatore la prenderemo in considerazione, altrimenti Milinkovic e la Lazio saranno felici di proseguire il proprio cammino insieme", ha spiegato il dirigente in occasione della conferenza stampa di presentazione dei nuovi acquisti della società.

Tare: "Non sono un mago, non so cosa accadrà"

"Il centrocampista serbo è uno dei migliori calciatori a livello mondiale -. ha aggiunto Tare -. "Non sono in grado di dire quello che accadrà, non sono ancora un mago, ma non escludiamo nulla. La squadra ad oggi è pronta per la prossima stagione. Provo a portare calciatori che vantano le caratteristiche giuste per giocare alla Lazio. Una delle componenti più importanti è avere lo spirito del guerriero e quest'anima è ciò che serve nel calcio di altissimo livello. Tutti coloro che sono arrivati in questa stagione possono aiutare la squadra per compiere un ulteriore passo in avanti".

Sergej Milinkovic-SavicGetty Images