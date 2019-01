Le 5 trattative che vi siete persi oggi (03/01)

La Juventus sulle tracce di Todibo

Si chiama Jean-Clair Todibo, è un difensore centrale di 19 anni e gioca in Ligue 1 con la maglia del Tolosa il nuovo obiettivo di mercato della Juventus. Nativo della Guiana francese, ha iniziato nel migliore dei modi la stagione salvo finire fuori rosa una volta rifiutata la proposta della società di sottoscrivere un contratto da professionista: la sua ultima presenza risale allo scorso 3 novembre. Oltre ai bianconeri per lui si sono mossi anche il Barcellona e il Real Madrid.

La nostra opinione. L'acquisto di Todibo sarebbe il classico colpo in prospettiva da parte della Juventus che negli anni ci ha abituati a operazioni di mercato lungimiranti. La logica di puntare sul 19enne del Tolosa c'è: la linea difensiva dei bianconeri va indubbiamente ringiovanita e inserire un prospetto come Todibo potrebbe rivelarsi un investimento molto produttivo sia dal punto di vista tecnico che economico.

Jean-Clair TodiboGetty Images

Tottenham-Eriksen: rinnovo in salita

La lunga storia tra il Tottenham e Christian Eriksen, iniziata nell'estate 2013 quando gli Spurs prelevarono il danese dall'Ajax, rischia di interrompersi. A far scattare l'allarme sono le parole del tecnico della formazione londinese, Mauricio Pochettino, secondo cui il 26enne centrocampista ha tutto il diritto di pensare a un futuro in un club diverso. Dichiarazioni dietro le quali si nascondono le difficoltà legate al rinnovo di contratto di Eriksen (l'accordo attuale con il Tottenham scade nel 2020). Senza il prolungamento gli Spurs sarebbero costretti ad ascoltare le offerte per il giocatore che non mancano affatto.

La nostra opinione. Con 62 gol e 78 assist in 251 presenze in gare ufficiali con la maglia del Tottenham, Eriksen si è giustamente guadagnato negli ultimi anni i galloni del top player. Sarebbe perciò intrigante vederlo all'opera con un'altra maglia, magari anche in un altro campionato: sia chiaro, un giocatore con un talento del genere potrebbe giocare ovunque. Contribuirebbe non poco, ad esempio, ad alzare il livello tecnico della nostra Serie A. Tra le pretendenti di Eriksen ci sono anche Juventus e Inter: sognare non costa nulla.

Christian EriksenGetty Images

PSG senza freni, maxi offerta all'Ajax per De Ligt e De Jong

Secondo Marca, il Paris Saint Germain starebbe preparando un vero e proprio assalto all'Ajax per strappare la coppia di talenti dei Lancieri, ovvero il difensore Matthijs De Ligt (seguito con grande interesse anche dalla Juventus) e il centrocampista Frenkie De Jong. Il quotidiano spagnolo parla di "cifra fuori dal mercato" messa sul tavolo dal club parigino, senza tuttavia specificarne l'ammontare. Considerato il costo del cartellino dei 2 talenti dell'Ajax, è facilmente ipotizzabile che l'offerta del PSG superi i 120 milioni complessivi.

La nostra opinione. Con la spada di Damocle del Fair Play Finanziario, il Paris Saint Germain ha le mani tutt'altro che libere sul mercato. Ecco quindi che lo scenario dipinto da Marca appare discutibile almeno per quanto riguarda le cifre. Non si può negare che De Ligt e De Jong facciano gola a tanti top club europei, e che nell'elenco delle pretendenti ci sia anche la capolista di Ligue 1, ma appare davvero difficile immaginare che proprio in questa fase i parigini si rendano protagonisti di una trattativa di mercato così dispendiosa e rumorosa.

Matthijs De LigtGetty Images

Gasperini rassicura Pasalic: il suo futuro è all'Atalanta

Protagonista di un girone d'andata al di sotto delle aspettative, Mario Pasalic si sta rivelando come una delle poche note dolenti dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Il centrocampista croato ex Milan, arrivato dal Chelsea con la formula del prestito con diritto di riscatto, ha avuto nelle scorse ore un colloquio chiarificatore con il tecnico della formazione orobica che, secondo quanto precisato dalla Gazzetta dello Sport, gli ha ribadito l'intenzione di puntare su di lui anche nella seconda parte della stagione.

La nostra opinione. Dopo l'ottima sensazione suscitata nelle prime uscite stagionali, Pasalic si è letteralmente perso per strada chiudendo il 2018 atalantino con un misero bottino di 2 gol e 4 assist in 20 presenze in gare ufficiali. Tuttavia l'infortunio di De Roon gli ha consentito di riconquistare una maglia da titolare nel ruolo di regista davanti alla difesa nelle ultime 2 apparizioni dell'anno contro Juventus e Sassuolo: qualche metro indietro rispetto al suo ruolo naturale, una posizione che potrebbe giovargli e consentirgli di ritagliarsi un ruolo da protagonista.

Mario PasalicLaPresse

Leonardo Jardim riparte dalla Cina

Accostato al Milan solo poche settimane fa, Leonardo Jardim proseguirà la sua avventura in Cina. L'ex allenatore del Monaco, esonerato a ottobre dopo un pessimo avvio di stagione, è ormai a un passo dal Dalian Yifang, club nel quale milita anche Yannick Ferrerira Carrasco, attaccante esterno ex Atletico Madrid anch'egli affiancato al club rossonero per questa finestra di mercato.

La nostra opinione. Allenatore ancora giovane (44 anni), capace di trascinare il Monaco a vincere la Ligue 1 nel 2016-17 centrando anche le semifinali di Champions, Jardim sparisce troppo presto dai radar del calcio che conta. I faraonici stipendi garantiti dal calcio cinese sono una tentazione irresistibile, ma il tecnico è di assoluto valore e sarebbe curioso vederlo all'opera sulla panchina di un altro importante club europeo.

Leonardo JardimPA Sport