Le 5 trattative che vi siete persi oggi (03/06)

Suso e il Milan: il rinnovo è in fase di stallo

Ombre sul futuro rossonero di Suso. Lo spagnolo, che due anni fa ha inserito una clausola rescissoria di 40 milioni nel suo contratto in scadenza nel 2022, non è affatto sicuro di rientrare nei piani del Milan soprattutto in virtù dell'imminente approdo in panchina di Marco Giampaolo. Davanti a un'offerta congrua e dopo un adeguamento di contratto con conseguente eliminazione della clausola, la carriera del 25enne spagnolo ex Liverpool potrebbe proseguire lontano da Milano.

La nostra opinione. Durante la sua esperienza alla Sampdoria, Marco Giampaolo ha schierato la squadra con un modulo che prevede l'utilizzo di un trequartista. Suso, da quando gioca in pianta stabile nel Milan, ha dimostrato di sapersi trovare a proprio agio esclusivamente nel 4-3-3. Facile, quindi, immaginare che per lo spagnolo non sarà affatto semplice trovare una collocazione tattica in un eventuale Milan targato Giampaolo.

Burdisso: "De Rossi al Boca? Tra pochi giorni sapremo"

Il direttore sportivo del Boca Juniors Nicolas Burdisso (ex difensore di Inter, Roma, Genoa e Torino) attende a braccia aperte Daniele De Rossi in Argentina: "La prossima settimana mi darà una risposta, ma non so dare una percentuale sul suo arrivo", dice il ds xeneize ai microfoni della trasmissione El Show de Boca.

La nostra opinione. Conclusa in modo amaro la sua lunghissima esperienza con la maglia della Roma, Daniele De Rossi potrebbe trovare nuovi stimoli in un campionato, come quello argentino, nel quale i ritmi non sono particolarmente alti e la sua esperienza farebbe molto probabilmente la differenza anche a 36 anni.

Tra Lichtsteiner e l'Arsenal è già finita

Stephan Lichtsteiner dice addio all'Arsenal: dopo un solo anno (con uno score di 22 presenze e un gol) l'avventura dell'esterno destro svizzero ai Gunners può dirsi conclusa come lui stesso ha annunciato in un lungo post su Instagram nel quale ha ringraziato i tifosi esprimendo tutto il rammarico per la sconfitta in finale di Europa League nel derby tutto inglese contro il Chelsea.

La nostra opinione. A 35 anni compiuti lo scorso 16 gennaio, lo svizzero è ormai indiscutibilmente entrato nella fase conclusiva della sua carriera. Ipotizzare un futuro in uno dei cinque principali campionati europei appare onestamente molto difficile: più semplice che Licht cerchi l'ultimo ingaggio in un campionato più morbido, come la Major League Soccer o la Super League svizzera solo per fare un paio di esempi.

Per Zapata c'è la tentazione Brescia

In scadenza di contratto con il Milan che non sembra intenzionato a rinnovargli il contratto, Cristian Zapata potrebbe proseguire la sua carriera in Serie A. Su di lui, infatti, avrebbe messo gli occhi il Brescia che è tornato nella massima serie dopo un'attesa di 8 anni. Lo riferisce Il Giornale di Brescia.

La nostra opinione. Squadra ricca di giovani talenti che hanno incantto in Serie B, il Brescia è alla ricerca di innesti di esperienza che non accusino troppo il salto di categoria. Zapata, da questo punto di vista, sarebbe un acquisto azzeccato: prima dell'infortunio rimediato a inizio anno, il difensore centrale colombiano aveva riconquistato il posto da titolare scalzando Musacchio nelle gerarchie.

Hoeness: "Sané al Bayern? Improbabile, sono cifre folli"

"Sono un po' scettico, è improbabile, stiamo parlando di somme di denaro folli". Con questa parole, pronunciate nel corso di un'intervista a Kicker, il presidente del Bayern Monaco Uli Hoeness esclude in maniera piuttosto categorica l'arrivo di Leroy Sané, fresco campione d'Inghilterra con il Manchester City di Pep Guardiola. Per Sané si tratterebbe di un ritorno in Bundesliga dopo l'esperienza dal 2013 al 2016 con lo Schalke 04.

La nostra opinione. Attaccante classe 1996 reduce da una stagione con uno score di 16 gol in 47 partite, Leroy Sané per caratteristiche tecniche e margini di crescita è senza ombra di dubbio uno dei talenti più cristallini del panorama europeo. Gli addii di Robben e Ribery costringono il Bayern a cercare sostituti all'altezza e Sané sembra essere il profilo adatto. Ha, tuttavia, un cartellino costosissimo che, secondo il Guardian, supera gli 80 milioni di euro.