Le 5 trattative che vi siete persi oggi (05/08)

Juventus: Rugani in partenza, piace all'Arsenal

Tra i giocatori della Juventus sul piede di partenza c'è senza dubbio Daniele Rugani. Il giocatore, stando a quanto riportato dal The Guardian, è finito nel mirino dell'Arsenal che, tuttavia, deve farei conti con la iper-valutazione di 50 milioni fatta dai bianconeri. Proprio per questo i Gunners avrebbero sondato il terreno per tentare di acquisire il difensore in prestito.

La nostra opinione. Con gli arrivi di De Ligt e Demiral, e con un Chiellin e Bonucci che non si discutono, Rugani rischia seriamente di fare una stagione se non da spettatore, quasi. Cambiare aria e giocare con continuità, quindi, sembra la soluzione migliore per lui. Detto questo, i 50 milioni richiesti dalla Juventus sembrano davvero eccessivi per un giocatore che negli ultimi anni non ha avuto quell'esplosione a livello tecnico che ci si aspettava.

Milan: Conti vuole restare in rossonero

Andrea Conti non ha nessuna intenzione di lasciare il Milan. Il terzino destro ex Atalanta, acquistato dai rossoneri nell'estate 2017, non ha avuto tantissime occasioni di mettersi in luce soprattutto a causa degli infortuni che ne hanno pesantemente condizionato il rendimento. Su di lui ha messo gli occhi il Parma che lo vorrebbe in prestito. Secondo Sky Sport, tuttavia, Conti avrebbe già comunicato al Milan la volontà di rimanere e di lottare per conquistarsi una maglia da titolare.

La nostra opinione. Bravissimo in fase di spinta e a campo aperto, Conti ha dimostrato di avere qualche lacuna quando si tratta di difendere. Con un allenatore come Giampaolo, che cura in modo maniacale l'organizzazione difensiva, l'ex atalantino potrebbe fare quel salto di qualità anche a livello mentale che il Milan si attende da lui. La voglia di restare e di combattere è un buon segno.

Andrea ContiGetty Images

Beckham chiama Ancelotti in MLS

Arriva dall'Inghilterra, e precisamente dal tabloid The Sun, una clamorosa indiscrezione che riguarda il futuro di Carlo Ancelotti. L'attuale allenatore del Napoli potrebbe proseguire la propria carriera in MLS e precisamente nell'Inter Miami, la squadra di proprietà di David Beckham. L'ex Spice Boy, infatti, starebbe pensando di ingaggiare il tecnico di Reggiolo per affrontare nel migliore dei modi la stagione 2020-21, quella che segnerà il debutto in Major League Soccer dell'Inter Miami.

La nostra opinione. Pensare ad Ancelotti in MLS sembra davvero fantacalcio, almeno adesso. Ma per un allenatore che ha vinto ovunque in Europa, un'avventura negli Stati Uniti sarebbe un ulteriore arricchimento di una carriera straordinaria. Il presente, tuttavia, si chiama Napoli: c'è un campionato da affrontare e il sogno di vincere qualcosa in una piazza che pensa in grande. Poi, tra un anno, vedremo se quella del The Sun rimarrà una semplice indiscrezione oppure si trasformerà in qualcosa di concreto.

Carlo AncelottiGetty Images

Il Flamengo vuole Gabigol a titolo definitivo

Il vicepresidente del Flamengo, Marcelo Braz, manda un messaggio inequivocabile all'Inter: "Abbiamo l'obiettivo di acquistare Gabigol, però non ci siamo ancora mossi in questa direzione", le sue parole rilasciate al sito brasiliano torcedores.com.

La nostra opinione. Con 13 gol realizzati in 17 partite stagionali, Gabigol si sta confermando bomber prolifico. La sensazione, tuttavia, è che il campionato brasiliano (rispetto a quello europeo) sia la sua esatta dimensione: è al Flamengo in prestito ed è legato da un contratto con l'Inter in scadenza nel 2022. Ecco quindi che, un eventuale trasferimento a titolo definitivo sarebbe il modo migliore per i nerazzurri di rientrare almeno in parte dal maxi-investimento fatto di 30 milioni fatto per il brasiliano nell'estate 2016. E un eventuale tandem con Balotelli al Flamengo sarebbe veramente intrigante.

Gabigol felice con la maglia del FlamengoGetty Images

Bakayoko verso il Galatasaray

Rientrato al Chelsea dopo la stagione passata in prestito al Milan, Tiemoué Bakayoko sarebbe pronto a fare nuovamente le valigie. Il 24enne centrocampista francese, come scrive il London Evening Standard, è finito nel mirino del Galatasaray.

La nostra opinione. Da perno inamovibile del centrocampo del Milan a esubero del Chelsea. Davvero strana la parabola calcistica di Bakayoko, non riscattato dai rossoneri un po' per l'eccessivo costo dell'operazione (35 milioni), un po' per un paio di scivoloni a livello comportamentale che hanno compromesso il rapporto con il club rossonero. Non rientrando nei progetti di Lampard, inevitabile per lui doversi guardare attorno. E una piazza così calda come quella del Galatasaray potrebbe essere l'ideale.