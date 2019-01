Le 5 trattative che vi siete persi oggi (06/01)

Morata, futuro in Germania per l’attaccante del Chelsea?

La doppietta in FA Cup non è sufficiente per mantenere il posto, almeno fino alla fine della stagione. Secondo Marca, infatti, l’attaccante ex Juventus potrebbe passare in Germania dove lo aspettano Bayern Monaco e Borussia Dortmund. In cantiere, anche l’opzione Siviglia.

Secondo noi : Morata cerca un posto da titolare. Non lo troverebbe né al Bayern Monaco né al Borussia Dortmund. Forse neanche al Siviglia visto l’efficacia della coppia Ben Yedder-André Silva.

Alvaro MorataGetty Images

Cagliari, in arrivo Birsa dal Chievo

Dopo l’infortunio di Lucas Castro, il Cagliari ha trovato il sostituto dell’argentino. Per il ruolo di trequartista, in arrivo un altro giocatore del Chievo: Valter Birsa, proprio ex fidelissimo di Rolando Maran. Lo sloveno arriva con la formula del prestito con obbligo di riscatto, fissato a 2,5 milioni. Il giocatore firmerà, invece, un contratto di due anni e mezzo a 400 mila euro a stagione.

Secondo noi : Quello di quest’anno non è il solito Birsa. Sarebbe molto interessante vederlo con il Cagliari, dal ‘maestro’ Maran.

Chievo Verona-Torino, Serie A 2018-2019: da sinistra Soualiho Meïté (Torino) e Valter Birsa (Chievo) (Getty Images)Getty Images

Inter, Gabigol può andare al West Ham United

Spalletti ha già detto di no a Gabigol come ‘rinforzo’ per gennaio, aspettandosi qualcosa di diverso nella sessione di mercato appena iniziata. Altro prestito, dunque, per il brasiliano che dopo il Santos potrebbe finire in Inghilterra, al West Ham. La stessa soluzione che venne usata lo scorso anno per João Mário.

Secondo noi : Spalletti ha detto no. Il discorso non si pone neanche. Al West Ham ci sarà il riscatto? Il precedente è positivo visto quanto fatto vedere da João Mário in questa stagione.

Gabriel BarbosaEurosport

Lazio, si punta a Malcom in prestito

Fu una beffa per la Roma che già lo aspettava all’areoporto. Alla fine Malcom andò al Barcellona, convinto all’ultimo dall’offerta dei catalani. A qualche mese di distanza, le cose non sono andate benissimo per il classe ’97 dopo appena 5 spezzoni di campionato. La Lazio lo aspetta in prestito, viste le difficoltà ad arrivare a Felipe Anderson.

Secondo noi : Il poco impiego di Malcom al Barcellona, è rinconducibile anche ai diversi infortuni del brasiliano. È un giocatore di talento, ma per ora resta solo una scommessa. Per la Lazio è la mossa giusta?

Video - Malcom al Barcellona: l'ultima di una serie di grandi beffe di mercato 01:13

Genoa, pronto il ritorno di Sturaro

Prestato inizialmente allo Sporting, si profila un nuovo ritorno in Italia per Sturaro. Il centrocampista della Juventus è fortemente voluto dal Genoa, sua ex squadra, con i bianconeri pronti a cederlo in prestito. Da studiare però la formula: secondo tuttomercatoweb, c’è da capire se la Juventus offrirà un semplice prestito con diritto di riscatto o proverà la via del prestito con obbligo di riscatto per il classe ‘93.

Secondo noi : Mossa interessante per rimpolpare il centrocampo del Genoa. Lui conosce già l’ambiente ed è pronto a rilanciarsi, volendo regalare la salvezza ai rossoblu.