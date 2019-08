Le 5 trattative che vi siete persi oggi (06/08)

Lione, il presidente Aulas: "Suso? Sì, lo seguiamo"

Intervistato da RMC Sport, il presidente del Lione Jean-Michel Aulas ammette l'interessamento per Suso: "Ci piace, è uno dei profili che stiamo seguendo", dice il patron della squadra francese. Dichiarazioni che giungono a pochi giorni di distanza da quelle di Marco Giampaolo che, al termine della sfida di International Champions Cup persa ai rigori contro il Manchester United, definì lo spagnolo "un fuoriclasse".

La nostra opinione. Sono giorni cruciali per la carriera di Suso, la cui permanenza al Milan rimane più che mai in bilico. Il club rossonero potrebbe sacrificarlo per esigenze tattiche e di bilancio, senza considerare il fatto che l'attuale contratto dello spagnolo scade nel 2022. Insomma, se anche Suso dovesse essere tolto dal mercato, Maldini e Boban dovranno necessariamente sedersi al tavolo per studiare il rinnovo.

Suso in azione in Manchester United-Milan ICC 2019Getty Images

Wolves e Arsenal su Rugani: Gunners in pole

Su Daniele Rugani non c'è solo l'Arsenal. Secondo il Times, il difensore centrale della Juventus piace anche al Wolverhamtpon che - dopo avere acquistato Cutrone dal Milan a titolo definitivo - potrebbe attingere nuovamente dalla Serie A. I Wolves avrebbero presentato alla Juventus un'offerta di 32 milioni di euro. Ma in pole position ci sarebbero i Gunners: secondo Alfredo Pedullà, infatti, con il giocatore ci sarebbe già l'accordo sull'ingaggio. La Juve potrebbe accettare la formula del prestito oneroso.

La nostra opinione. La Juventus dà una valutazione altissima di Rugani (50 milioni secondo il The Guardian) ma col passare dei giorni - e considerato che il mercato in Inghilterra chiude l'8 agosto - potrebbe ridimensionare le sue pretese per il giocatore. Ecco quindi che l'imminente fumata bianca con l'Arsenal potrebbe rappresentare un'ulteriore boccata d'ossigeno per il mercato in uscita dei bianconeri, in attesa di conoscere le cifre di prestito e riscatto.

Dalla Francia: anche il Monaco vuole Dzeko

Alla ricerca di un attaccante e in difficoltà dopo il tramonto dell'operazione André Silva, il Monaco starebbe pensando di bussare alla porta della Roma per un fare un sondaggio su Dzeko. Lo sostiene France Football secondo cui il club del Principato potrebbe presto formulare un'offerta concreta in grado di soddisfare la richiesta di 20 milioni di euro del club giallorosso.

La nostra opinione. Le prime amichevoli estive hanno messo in mostra un Edin Dzeko rigenerato, voglioso e determinato. Un comportamento da professionista esemplare molto apprezzato da Paulo Fonseca, al punto che la cessione di Dzeko è sì probabile, ma non così scontata come lo era a inizio mercato. In ogni caso possiamo sbilanciarci: qualora Dzeko dovesse fare le valigie, l'ipotesi Monaco sarebbe la meno plausibile.

Milinkovic-Savic: "Felice di essere alla Lazio"

Da tempo inserito nell'elenco dei partenti, Sergej Milinkovic-Savic prende tutti in contropiede e pubblica sul proprio profilo Instagram una foto che lo ritrare con una sciarpa della Lazio al collo: "Felice di indossare da quattro anni questa maglia con l'aquila sul petto", scrive il centrocampista serbo.

La nostra opinione. A due giorni dalla chiusura del mercato inglese in entrata, la mossa social di Milinkovic-Savic non può passare inosservata. Fino a qualche settimana fa, anche a sentire le parole del presidente biancoceleste Claudio Lotito, il suo addio alla Lazio sembrava scontato. Ma questa dichiarazione d'amore alla sua attuale squadra ha un significato preciso: se non dovessero arrivare offerte adeguate per rilevare il suo cartellino, il giocatore proseguirà molto volentieri la sua avventura romana.

Coutinho a un passo dall'Arsenal

Secondo L'Equipe Philippe Coutinho sarebbe a un passo dall'Arsenal. Il brasiliano ex Inter dovrebbe infatti lasciare il Barcellona e trasferirsi ai Gunners con la formula del prestito. La trattativa tra i due club sarebbe in fase avanzata.

La nostra opinione. Acquistato nel gennaio 2018 con un investimento record, Coutinho si è rivelato un acquisto completamente sbagliato da parte del Barcellona. Nella passata stagione, in particolare, il 27enne brasiliano ha deluso le aspettative segnando solo 11 gol in 53 presenze in gare ufficiali. Dopo avere dato l'impressione di essere un corpo estraneo alla squadra di Valverde, la soluzione più logica è quella di un trasferimento. Vista la concorrenza, ancora più agguerrita dopo l'arrivo di Griezmann, per Coutinho sarebbe davvero dura trovare spazio in blaugrana.