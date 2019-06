Le 5 trattative che vi siete persi oggi (07/06)

Il Fluminense conferma: "Buffon è un nostro obiettivo"

Secondo Sky Sport la carriera di Gigi Buffon, che si è appena separato dal Paris Saint Germain, potrebbe proseguire in Sudamerica, per la precisione in Brasile. Sulle tracce dell'ex portiere della Juventus e della Nazionale azzurra c'è infatti il Fluminense: "Il nostro progetto è chiaro e abbiamo fatto alcuni sondaggi una ventina di giorni fa, se possiamo permetterci Buffon allora ci proveremo", ammette il consigliere del club, Mario.

La nostra opinione. Momento davvero molto particolare per Gigi Buffon che, a 41 anni compiuti, deve decidere se proseguire ulteriormente la carriera o dire basta. Difficile per lui trovare una squadra di alto livello, considerata la carta d'identità e la stagione non particolarmente felice a Parigi. Uno scenario come il Brasile potrebbe essere l'ideale per un giocatore della sua caratura, che diventerebbe in un attimo l'idolo dei tifosi.

Gianluigi Buffon con la maglia del Paris Saint GermainPA Sport

Il Torino riscatta Djidji dal Nantes

Koffi Djidji è a tutti gli effetti un giocatore del Torino. I granata hanno infatti annunciato di avere esercitato l'opzione di riscatto per il giocatore che ha giocato la passata stagione in prestito dal Nantes.

La nostra opinione. Difensore di 26 anni, Djidji ha disputato una buona prima parte di stagione facendo i conti con qualche infortunio di troppo nell'ultima parte. A conti fatti, con le sue 17 presenze al primo anno in Serie A, il giocatore si è dimostrato un buon acquisto e bene ha fatto il Torino a insistere su di lui confermandolo in vista del prossimo anno.

L'Atletico offre 18 milioni per Hysaj, no di De Laurentiis

Secondo Espn, l'Atletico Madrid avrebbe offerto 18 milioni al Napoli per Elseid Hysaj, terzino albanese che indossa la maglia azzurra dal 2015 e che nei giorni scorsi ha annunciato l'intenzione di cambiare aria. Tuttavia, da parte di Aurelio De Laurentiis, è arrivato un secco no alla proposta dei Colchoneros: il giocatore, infatti, viene valutato non meno di 25 milioni.

La nostra opinione. Hysaj, reduce da una stagione decisamente negativa nella quale ha perso il posto da titolare a seguito dell'arrivo di Malcuit, sembrerebbe arrivato al capolinea con il Napoli, anche se le sue ultime dichiarazioni dal ritiro dell'Albania sanno di retromarcia: "Ho ancora 2 anni di contratto, per adesso penso alla Nazionale e dopo sarà tempo di pensare alle vacanze". Schermaglie tipiche, situazione da monitorare con attenzione.

Elseid HysajGetty Images

Coutinho al Barcellona di essere ceduto

Secondo Cadena Ser l'avventura di Philippe Coutinho al Barcellona sarebbe giunta al capolinea. L'attaccante brasiliano, acquistato nel gennaio 2018 dai blaugrana che lo prelevarono dal Liverpool sborsando 160 milioni di euro (bonus compresi), sarebbe finito nel mirino del Paris Saint Germain.

La nostra opinione. Coutinho, protagonista di una stagione al di sotto delle aspettative, non è mai entrato nel cuore dei tifosi catalani che lo avevano fischiato sonoramente all'uscita dal campo nella semifinale d'andata di Champions League contro il suo ex Liverpool. Strapagato e difficilmente collocabile tatticamente, il brasiliano non ha reso come ci si sarebbe aspettati e in diverse occasioni è sembrato un corpo estraneo alla squadra. Cambiare aria potrebbe fargli bene.

Coutinho con la maglia del BarcellonaGetty Images

Perugia: Massimo Oddo è il nuovo tecnico

Eliminato ai playoff di Serie B e congedatosi da Alessandro Nesta, il Perugia riparte da Massimo Oddo: l'ex difensore campione del mondo con la Nazionale ai Mondiali di Germania 2006 ha firmato un contratto che lo legherà al club umbro fino al 30 giugno 2021.

La nostra opinione. Le ultime esperienze di Oddo in panchina non sono andate nel migliore dei modi (per usare un eufemismo): esonerato dal Pescara nel febbraio 2017, esonerato dall'Udinese il 24 aprile 2018 e dimissionario dal Crotone lo scorso 28 dicembre. In mezzo qualche sprazzo di buon calcio e ora la possibilità di prendere in mano una squadra fin dalla preparazione estiva: un'occasione da prendere al volo, meritata per un allenatore dalle buone potenzialità e già protagonista di una promozione in Serie A nel 2015-16 alla guida del Pescara.