Le 5 trattative che vi siete persi oggi (09/01)

Inter, il PSG ci prova per Nainggolan

Secondo alcuni media francesi, il Paris Saint-Germain ha messo gli occhi su Radja Nainggolan. Il club francese avrebbe già incontrato un intermediario per capire la fattibilità dell'operazione legata al centrocampista dell'Inter. In corsa per un posto nella rosa di Tuchel, come si sa, c'è anche il napoletano Allan.

La nostra opinione. A gennaio probabilmente non se ne farà nulla, ma è noto come i maggiori problemi del PSG risiedano in mezzo al campo: Rabiot è ormai un separato in casa e Lassana Diarra è destinato ad andarsene. Da capire, però, se i nerazzurri siano disposti a privarsi immediatamente del Ninja, giocatore problematico fuori dal campo anche se importante dentro. E questo è tutto un altro discorso.

Video - Da Nainggolan a Dzeko: la flop 11 del girone di andata 01:59

Su Morata c'è anche l'Atletico Madrid

Come rivelano vari media spagnoli, l'Atletico Madrid si è inserito nella corsa per Alvaro Morata. L'ex attaccante della Juventus, nemmeno in panchina contro il Tottenham anche se ufficialmente a causa di un infortunio, è destinato a lasciare il Chelsea. Il Siviglia rimane comunque favorito.

La nostra opinione. Morata ha bisogno di cambiare aria e un ritorno in patria potrebbe fargli rivivere antiche emozioni. Il feeling col Chelsea non c'è mai stato, quello con Sarri neppure. L'Atletico Madrid, che quasi tutti gli anni gioca la Champions League, rappresenterebbe teoricamente una soluzione ideale. Anche se gli effetti della concorrenza con Diego Costa non sarebbero da sottovalutare.

Il Parma chiede Pjaca alla Juventus

Nell'incontro di ieri tra Parma e Juventus non si è parlato soltanto del giovane Manolo Portanova, ma anche di Marko Pjaca: attualmente in prestito alla Fiorentina, dove ha disputato un primo semestre negativo, il croato potrebbe tornare immediatamente a Torino ed essere quindi girato ai gialloblù per la seconda parte della stagione.

La nostra opinione. Superato da Mirallas nelle gerarchie di Pioli, e ora insidiato anche da Muriel, Pjaca non ha trovato a Firenze quella continuità di rendimento auspicata con il prestito della scorsa estate. A Parma formerebbe un tridente di lusso con Inglese e Gervinho. Per lui vale il medesimo discorso fatto per Morata: un cambio di aria non può che giovare al suo rendimento.

Sampdoria, Kownacki va in Bundesliga

Scommessa di molti fantacalcisti, Dawid Kownacki lascia la Serie A e approda in Bundesliga: il giovane attaccante polacco diventerà presto un nuovo giocatore del Fortuna Düsseldorf, formazione che sta lottando per la salvezza. Operazione in prestito secco.

La nostra opinione. Col ritorno di Gabbiadini, ormai cosa fatta, e le probabili permanenze di Defrel e Quagliarella, la concorrenza nell'attacco della Sampdoria si sarebbe fatta troppo ardua per Kownacki. Attaccante giovane, bravo, ma bisognoso di dimostrare le proprie qualità. Un prestito farà bene a tutte le parti.

Dawid KownackiGetty Images

Tottenham, Dembélé va al Beijing Guoan

Tutto fatto tra Tottenham e Beijing Guoan per il trasferimento in Cina di Mousa Dembélé: come rivelato da 'Sky Sports UK' il centrocampista belga, in scadenza il 30 giugno, dovrebbe cambiare squadra in cambio di 10 milioni di euro. In estate era stato accostato all'Inter.

La nostra opinione. Opinare sui trasferimenti in Cina di giocatori ancora nel pieno della carriera, in cambio ovviamente di stipendi astronomici, è sempre complicato. Dembélé non è più giovanissimo, ha 31 anni, ma avrebbe fatto comodo anche a parecchi club europei. Evidentemente non al Tottenham, che in questa stagione gli ha concesso un minutaggio non eccezionale.