Le 5 trattative che vi siete persi oggi (12/06)

L'Inter riscatta Politano: trovato l'accordo con il Sassuolo

Matteo Politano proseguirà la sua avventura all'Inter: il club nerazzurro, infatti, ha trovato l'accordo con il Sassuolo e ha deciso di esercitare il diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro per il 25enne attaccante esterno approdato a Milano la scorsa estate.

La nostra opinione. Con uno score personale di 6 reti e 8 assist in gare ufficiali tra Serie A, Champions League, Europa League e Coppa Italia, Politano si è rivelato uno dei giocatori migliori in un'annata certamente non memorabile per la squadra di Spalletti. Condivisibile, quindi, la decisione dei nerazzurri di continuare a puntare su di lui.

Matteo Politano esulta dopo un golGetty Images

Sampdoria, accelerata per Di Francesco

Eusebio Di Francesco è sempre più vicino alla Sampdoria: il club blucerchiato sarebbe ormai sul punto di chiudere con l'ex allenatore della Roma proponendogli un contratto di due anni con ingaggio di 1,8 milioni a stagione. Di Francesco, che darà una risposta entro la fine di questa settimana, rimane la prima scelta dei blucerchiati, l'alternativa è rappresentata da Stefano Pioli.

La nostra opinione. Terminata nel peggiore dei modi l'avventura sulla panchina della Roma, Di Francesco merita indubbiamente un'altra chance. Una piazza come Genova potrebbe essere l'ideale per il suo calcio offensivo e finalizzato alla valorizzazione dei giovani. E per i tifosi blucerchiati il suo arrivo rappresenterebbe una garanzia per colmare il vuoto lasciato da Giampaolo.

Eusebio Di FrancescoGetty Images

Lazio, su Strakosha c'è anche l'Arsenal

Secondo il Corriere della Sera non ci sarebbe solo il Tottenham sulle tracce di Thomas Strakosha: il 24enne portiere albanese della Lazio, infatti, piace molto anche all'Arsenal, alla ricerca di un sostituto considerato il ritiro annunciato di Petr Cech a fine stagione.

La nostra opinione. La Lazio non sembra intenzionata a privarsi di un portiere che ha confermato la propria affidabilità anche nella passata stagione. Con Lotito non è certo semplice imbastire una trattativa di mercato e la sensazione in questo caso è che Strakosha verrà ceduto solamente a fronte di offerte irrinunciabili.

Thomas StrakoshaGetty Images

Barcellona, riflettori puntati su Oyarzabal

Secondo il quotidiano spagnolo Sport, il tecnico del Barcellona Ernesto Valverde sarebbe interessato all'attaccante esterno della Real Sociedad Mikel Oyarzabal che lunedì, all'esordio in Nazionale maggiore, aveva firmato la rete del definitivo 3-0 delle Furie Rosse in un match valido per le qualificazioni agli Europei 2020: un gol splendido con un sinistro a giro dal limite nell'angolino basso. Lo rivedremo presto agli Europei Under 21.

La nostra opinione. Oyarzabal, 22enne attaccante della Real Sociedad, è reduce da una stagione super (13 gol e 4 assist in Liga), ha un contratto fino al 2024 con il club basco e una clausola di 70 milioni di euro. Giocatore da seguire con attenzione, forse ancora un po' acerbo per il grande salto in un club come il Barcellona.

Il gol di Oyarzabal - Spagna-Svezia Qualificazioni Europei 2020Getty Images

All'Atletico Madrid sono certi: "Griezmann andrà al Barcellona"

Miguel Angel Gil Marin, consigliere delegato dell'Atletico Madrid, non ha dubbi in merito al futuro di Antoine Griezmann: "Giocherà nel Barcellona, è una questione definita da marzo". Parole che seguono a stretto giro di posta quelle dello stesso attaccante francese che, poche ore prima, aveva sottolineato come fosse necessario pazientare ancora un paio di settimane.

La nostra opinione. Davvero curiosa la vicenda Griezmann. Prima l'addio quasi frettoloso all'Atletico Madrid, poi le voci sul presunto no al suo arrivo da parte dello spogliatoio del Barcellona, infine i tentennamenti delle ultime settimane. La sensazione è che sul giocatore non ci siano solo i blaugrana e che il Paris Saint Germain stia facendo sul serio.