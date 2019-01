Le 5 trattative che vi siete persi oggi (14/01)

Toro scatenato: si vautano Pereyra, Fofana, Stryger Larsen e Mitrita

Torino alle grandi manovre nel calciomercato invernale. Il nome grosso sarebbe quello di Roberto Pereyra, centrocampista offensivo del Watford ed ex di Juventus e Udinese. 'El Tucumano' sarebbe felice di giocare per Walter Mazzarri, che già lo aveva cercato ai tempi del Napoli. Inoltre il club granata sarebbe in trattativa con l'Udinese per un importante doppio scambio: sotto la Mole andrebbero il laterale Jens Stryger Larsen e il centrocampista Seko Fofana. In Friuli andrebbero, invece, Vittorio Parigini e Simone Edera. Non finisce qui. Importanti indiscrezioni arrivano anche dalla Romania. Secondo la testata locale Gazeta Sporturilor, il ds granata Gianluca Petrachi avrebbe offerto 5 milioni all'Universitatea Craiova per assicurarsi il trequartista ex Pescara Alexandru Mitrita, peraltro capitano della formazione timonata da Devis Mangia. Tuttavia, sembra che la formazione rumena abbia rispedito al mittente la proposta, chiedendo 8 milioni.

Secondo noi: qualche tifoso granata storce il naso per il possibile trasferimento di due prospetti importanti come Edera e Parigini. Ma l'idea di Mazzarri è quella di rendere il Torino competitivo sin da subito per la conquista di un posto in Europa. Scuole di pensiero

Roberto Pereyra (Watford 2018-2019) (Imago)Imago

Cagliari: Maran chiama Peluso

Il terzino sinistro del Sassuolo ex Juve Federico Peluso è pronto ad essere svincolato dal club neroverde. Dopodiché arriverà la firma con il Cagliari di mister Rolando Maran, che vuole blindare il pacchetto arretrato con una pedina di grande esperienza.

Secondo noi: sulla mancina, con l'innesto di Peluso, il Cagliari farebbe un immediato salto di qualità. Pajac non convince, Lykogiannis ha problemi fisici e Padoin non può essere costantemente spremuto. Si tratterebbe del classico esempio di "usato sicuro".

Federico Peluso Torino Sassuolo 2016LaPresse

Colpo Borussia Dortmund: ufficiale dal Boca il giovane difensore Balerdi

Leonardo Balerdi è ufficialmente un nuovo giocatore del Borussia Dortmund: il difensore 19enne, proveniente dal Boca Juniors e già considerato come uno dei giocatori più promettenti dell'Argentina e dell'intero continente sudamericano, è stato pagato 12 milioni di euro più tre di bonus. L'argentino, seguito anche dal Barcellona, ha firmato un contratto fino al 2024.

Secondo noi: ancora una volta il Borussia Dortmund attua la linea verde e si assicura un gioiello del calcio argentino. Diventerà presumibilmente un nuovo giocatore da rivendere a peso d'oro tra qualche tempo.

Udinese: esperienza turca per Simone Scuffet

Simone Scuffet è pronto, almeno temporaneamente, a fare le valigie e trasferirsi da Udine. Su di lui, l'interesse del club turco del Kasimpasa, che lotta per il titolo e un piazzamento Champions. Per lui si parla di un prestito secco sino al termine della stagione.

Secondo noi: dopo il famoso treno Atletico Madrid mancato agli albori della sua carriera, è giusto che Simone Scuffet provi finalmente l'esperienza all'estero, in grado di farlo crescere definitivamente e riportarlo ai livelli di quando, a 16 anni, s'intravedeva un fenomeno nelle sue parate. Anche quest'anno, a Udine, gli vengono preferiti altri colleghi, l'ultimo dei quali l'argentino Juan Musso. Il Kasimpasa, in Turchia, è nel gruppone delle seconde in classifica insieme a Trabzonspor, Malatyaspor e Galatasaray, tutte all'inseguimento (staccate di 6 punti) della capolista Basksehir. Un prestito secco per vedere come va.

Simone Scuffet, UdineseGetty Images

Giannoulis, il terzino greco che piace alla Sampdoria

Secondo il portale ellenico di informazione sportiva sport-fm.gr, la Sampdoria sarebbe pronta a formulare un'offerta per il terzino sinistro dell'Atromitos e della nazionale greca Dimitris Giannoulis. Il club blucerchiato dovrebbe investire una cifra pari a 2,6 milioni di euro per assicurarsene il cartellino, di proprietà del PAOK Salonicco, che però avrebbe rifiutato.differenti.

Secondo noi: classico acquisto "da Sampdoria", in grado di trovare consacrazione continentale nel calcio italiano. Per averlo, tuttavia, ci sarà da faticare ancora un po'.

Il terzino sinistro dell'Atromitos (Grecia) Dimitris Giannoulis (Imago)Imago