Le 5 trattative che vi siete persi oggi (15/01)

Il Manchester United va su Ünder

Secondo espn.com, il Manchester United si è inserito nella corsa a Cengiz Ünder. I Red Devils dovrebbero battere la concorrenza di Arsenal, Tottenham e Bayern. In ogni caso il gioiello turco non dovrebbe lasciare a gennaio la Roma, che per cederlo chiede almeno 50 milioni di euro.

La nostra opinione. Come detto, Ünder a gennaio è destinato a rimanere alla Roma. Ma in estate il discorso potrebbe mutare radicalmente. Proprio il turco potrebbe essere il protagonista di una nuova cessione eccellente da parte di Monchi, che al momento di fare mercato ha già dimostrato di voler coniugare l'aspetto tecnico con quello economico. Le pretendenti, dopo i due brillanti anni giallorossi, ci sono eccome.

L'international turc Cengiz Ünder va-t-il quitter la Roma ?Getty Images

Cordoba a Casa Milan: Zapata può rinnovare

In scadenza di contratto il prossimo 30 giugno con il Milan, Cristian Zapata potrebbe proseguire la propria esperienza in rossonero, che ormai dura dal 2012. Il suo agente, l'ex centrale dell'Inter Ivan Ramiro Cordoba, si è recato oggi a Casa Milan per discutere proprio del rinnovo del colombiano.

La nostra opinione. Zapata non è certo un'unanimità all'interno della tifoseria del Milan. Colpa di qualche svarione di troppo nel corso delle sue stagioni rossonere e, in generale, di un livello non all'altezza di tanti grandi del passato del club. Però la professionalità non è mai venuta meno, ed è soprattutto questo a piacere. Rinnovo, se tale sarà, tutto sommato meritato.

Cristian Zapata Inter Milan 2017Eurosport

C'è l'ufficialità: Kucka è del Parma

Arrivato in Italia ieri, Juraj Kucka è stato ufficialmente annunciato dal Parma come nuovo rinforzo gialloblù. "Il centrocampista - recita il comunicato - che in carriera ha vestito tra le altre le maglie di Sparta Praga, Genoa e Milan, dopo aver sostenuto le visite mediche ha firmato un contratto con scadenza 30.06.2022".

La nostra opinione. L'esperienza c'è. La conoscenza del nostro campionato pure. Gli ingredienti perché Kucka possa aiutare il Parma a disputare una buona parte di stagione, insomma, paiono esserci tutti. Altra buona operazione di mercato dei neopromossi emiliani, che in estate si erano già assicurati i vari Bruno Alves, Inglese e Gervinho.

Dalla Spagna: Durmisi va al Celta Vigo

Secondo 'As', Lazio e Celta hanno raggiunto un accordo per il trasferimento a Vigo di Riza Durmisi. Operazione in prestito con diritto di riscatto. L'esterno danese, se l'affare sarà confermato, lascerà così i biancocelesti dopo appena sei mesi dal suo arrivo dal Betis.

La nostra opinione. Chiuso da Lulic, frenato dai problemi alla schiena e pure da un infortunio a un braccio, Durmisi ha vissuto una prima parte di stagione da dimenticare. E senza grosse prospettive relative al resto dell'annata. Separazione che sa di sconifitta sia per lui che per la Lazio, che in estate ci ha puntato concretamente, ma che appare inevitabile.

Video - Da Zaniolo ad Audero: i 6 talenti italiani che hanno stupito 01:25

Babel torna in Premier League: ha firmato con il Fulham

Il Fulham ha annunciato ufficialmente l'arrivo dal Besiktas di Ryan Babel. Il trentaduenne ex attaccante del Liverpool, che sarebbe andato in scadenza di contratto con i turchi il 30 giugno, ha firmato un contratto valido fino alla fine della stagione.

La nostra opinione. In grande difficoltà in Premier League, il Fulham di Claudio Ranieri decide di andare sull'usato sicuro. Sia guardando la carta d'identità che il discorso tecnico, perché Babel a Istanbul ha fatto bene e il campionato inglese, già assaggiato ai tempi del Liverpool, lo conosce a menadito.