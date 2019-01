Le 5 trattative che vi siete persi oggi (16/01)

Genoa, per Lapadula arriva il sondaggio del Monaco

L'attaccante del Genoa Gianluca Lapadula sarebbe entrato nelle mire del Monaco. Il club timonato da Thierry Henry, secondo SportItalia ha avanzato un sondaggio sul giocatore ex Milan.

Secondo noi: Nel Milan è stato uno dei protagonisti emergenti della Serie A dopo la stagione dilagante al Pescara in Serie B. Passato al Grifone, è addirittura finito ai margini della rosa. Un eventuale passaggio in terra monegasca sarebbe una seconda, straordinaria chance ad un bomber di provincia, ma pur sempre di razza, come lui.

Sampdoria-Genoa, Serie A 2017-2018: Gianluca Lapadula (Genoa, maglia rossoblu) conclude a rete contrastato da Matias Silvestri (LaPresse)LaPresse

Il Napoli pensa al futuro in difesa: occhi di Moukoudi del Le Havre

Il Napoli sarebbe sulle tracce del difensore centrale franco-congolese classe 1997 Harold Moukoudi, che in molti già accostano come potenziale a Kalidou Koulibaly. Intervistato da Radio Crc, Thierry Granturco, l'agente del ragazzo che milita nel Le Havre (serie B transalpina) ha confermato l'interesse del club partenopeo che lo ingaggerebbe a fine stagione in scadenza di contratto.

Secondo noi: un prospetto che fa ben sperare con il beneplacito di Carlo Ancelotti, che ha seguito il ragazzo. Un mercato, quello transalpino, su cui il club partenopeo è sempre più forte e presente.

Harold Moukoudi, Le Havre 2018-2019 (Imago)Imago

Frosinone internazionale: si punta a Ferreyra e Samaris del Benfica

L'uomo mercato del Frosinone Capozucca è volato in Portogallo, in casa Benfica. L'obiettivo, secondo Sky Sport, è quello di convincere il centrocampista greco Andreas Samaris e l'attaccante argentino ex Shakhtar Donetsk Facundo Ferreyra. Entrambe le operazioni si farebbero in prestito.

Secondo noi: due uomini di caratura internazionale per alimentare le speranze di salvezza dei ciociari in Serie A, che vogliono a tutti i costi evitare l'esperienza "ascensore" di due anni fa e anche per sfruttare al meglio il nuovo stadio "Benito Stirpe". Due operazioni di mercato che ricordano molto quelle di un anno fa del Benevento (con l'approdo in giallorosso di Sandro e Bacary Sagna, ad esempio).

Facundo Ferreyra, Benfica 2018-2019 (Imago)Imago

Parma pigliatutto: si lavora anche per El Kaddouri

Continua la campagna di rafforzamento del Parma, anche nella sessione invernale. Dopo Juraj Kucka, sta per tornare nel calcio italiano - con la maglia dei ducali - il trequartista marocchino ex Napoli, Torino, Empoli e Brescia, Omar El Kaddouri. Secondo Sky Sport, vicino l'accordo con il PAOK Salonicco che ne detiene il cartellino: si parla di un prestito con obbligo di riscatto e un contratto di tre anni e mezzo. In difesa, piace il giovane classe 1999 del Rende (Serie C) Alessandro Minelli.

Secondo noi: ormai è chiaro, il Parma non si accontenta, quest'anno di una semplice salvezza. L'obiettivo è quello di tentare l'assalto alle posizioni europee. Un'impresa certamente ardua ma, con questi presupposti, non impossibile.

Omar El Kaddouri con la maglia del PAOK Salonicco 2018-2019 (Imago)Imago

L'Empoli chiede Dell'Orco al Sassuolo

Trattativa aperta tra Empoli e Sassuolo per l'approdo in Toscana del terzino sinistro classe 1994 Cristian Dell'Orco, richiesto da mister Iachini. Secondo Sky Sport, si starebbe lavorando per il prestito.

Secondo noi: un'operazione che farebbe bene a tutte le parti in causa. Soprattutto all'Empoli e a Dell'Orco, che avrebbe modo di acquisire maggiore continuità ed esperienza nella massima serie.

Cristian Dell'Orco (Sassuolo 2018-2019) (Imago)Imago