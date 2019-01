Le 5 trattative che vi siete persi oggi (17/01)

Genoa, sarà Kean il dopo Piatek?

Il Genoa valuta diverse opzioni per la possibile successione di Krzysztof Piatek, cercato dal Milan. E, tra queste, spunta anche la suggestione Moise Kean. Cercato da mezza Serie A, che vorrebbe prenderlo in prestito dalla Juventus, l'attaccante bianconero è entrato anche nel radar rossoblù. In corsa anche Karol Swiderski, ariete dello Jagellonia.

La nostra opinione. La soluzione migliore per la Juventus, probabilmente, sarebbe quella di lasciar partire Kean per consentirgli di ricevere un minutaggio che, naturalmente, da Allegri il giovanissimo attaccante non può avere. Peccato che i bianconeri non sembrino ancora intenzionati ad acconsentire al prestito.

Moise KeanGetty Images

Il Lipsia allontana Çalhanoglu: "Finanziariamente impossibile"

In conferenza stampa, il direttore sportivo del Lipsia Ralf Rangnick ha allontanato a sorpresa la possibilità di un ritorno in Bundesliga di Hakan Çalhanoglu: "Sarebbe stato più facile prenderlo in passato, mentre adesso non possiamo permettercerlo. Per noi dal punto di vista finanziario è un'operazione impossibile". Sembra dunque sfumare un affare che nelle scorse ore era stato considerato quasi certo.

La nostra opinione. Già in procinto di perdere Higuain, il Milan dovrebbe rivoluzionare l'intero reparto offensivo in caso di partenza di Çalhanoglu. Due titolari non si rimpiazzano facilmente a gennaio. Non è un caso che Gattuso stia facendo di tutto per convincere la società a non disfarsi del turco.

Hakan Calhanoglu - Bologna-Milan - Serie A 2018/2019 - LaPresseLaPresse

Suggestione Belotti per la Roma: Perotti a Torino?

Secondo l'edizione odierna della 'Stampa', il ds della Roma Monchi sta pensando ad Andrea Belotti per rinforzare l'attacco della Roma in vista della prossima stagione. Nella trattativa con il Torino entrerebbe Diego Perotti, già accostato ai granata nelle scorse settimane.

La nostra opinione. Posto il fatto che Belotti e Perotti non verrebbero scambiati alla pari, si tratta di un'ipotesi ancora debole e, come detto, relativa alla scorsa stagione. Ma, conoscendo Monchi, il Gallo rappresenterebbe il profilo ideale per la Roma: bravo, giovane, potenzialmente rivendibile a un prezzo superiore. Certo, il suo arrivo coinciderebbe giocoforza con l'addio di Dzeko...

Il Parma punta forte su Matri

Staffetta in vista nell'attacco del Parma: Fabio Ceravolo è diretto verso la Cremonese e, secondo 'Sky', per prendere il suo posto i gialloblù stanno puntando forte su Alessandro Matri. L'ex attaccante di Juventus, Milan e Lazio, attualmente al Sassuolo, svestirebbe così la maglia neroverde dopo due stagioni e mezza.

La nostra opinione. Ceravolo, in gol soltanto in casa del Genoa, ha dimostrato di essere un centravanti buono per la Serie B (Serie B di alta classifica, per la precisione), ma di non avere la stoffa del giocatore di A. Ecco perché il Parma ha deciso di affidarsi a un elemento più esperto per il ruolo di vice Inglese. In barba ai 34 anni e a una fase di naturale declino, si tratta di una garanzia.

Alessandro Matri Sampdoria Sassuolo 2017LaPresse

Tottenham, Dembélé vola in Cina

Il Tottenham ha comunicato ufficialmente l'addio di Mousa Dembélé, che dopo 5 stagioni e mezza lascia Londra e vola in Cina: dopo aver trattato a lungo con il Beijing Guoan, ad aggiudicarsi il centrocampista belga è stato il Guangzhou R&F. Nelle casse degli Spurs piovono circa 12 milioni e mezzo di euro.

La nostra opinione, Buon affare per il Tottenham, che riesce a cedere a un buon prezzo un giocatore che tra qualche mese sarebbe andato a scadenza di contratto. Quanto a Dembélé, anche lui ha deciso di seguire la strada di tanti altri illustri colleghi: troppo forte il richiamo dei milioni facili offerti dai club cinesi.