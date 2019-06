Le 5 trattative che vi siete persi oggi (19/06)

Anche l'Atletico Madrid sulle tracce di Dybala

Dopo la partenza di Griezmann, l'Atletico Madrid è alla ricerca di un attaccante di spessore internazionale in grado di raccogliere la pesante eredità del Petit Diable. I media spagnoli sono certi che, tra gli obiettivi dei Colchoneros di Simeone, ci sia anche Paulo Dybala, reduce da una stagione non particolarmente brillante con la Juventus.

La nostra opinione. Difficilmente Dybala lascerà la Juventus proprio adesso che, con l'arrivo di Maurizio Sarri in panchina, i bianconeri vireranno su un calcio decisamente più offensivo rispetto a quello visto nelle ultime stagioni, soprattutto in campo europeo. Un calcio che, almeno sulla carta, potrebbe esaltare le caratteristiche della Joya che non sta attraversando il momento migliore della sua carriera e che, con l'ex tecnico di Napoli e Chelsea, potrebbe rilanciarsi.

Paulo Dybala, Juventus, Serie A 2018-19LaPresse

Lazio, esplode il caso Luis Alberto

Durissimo sfogo di Luis Alberto che replica a distanza alle parole del presidente Claudio Lotito che alla Gazzetta dello Sport, in merito alla permanenza del centrocampista spagnolo, si era espresso così: "Vediamo. Se c’è una cosa che nel mondo del calcio non manca, sono i giocatori". Una dichiarazione che Luis Alberto non ha affatto gradito: "Abbiamo vinto due trofei, così rischi di non valorizzare i tuoi giocatori. Sembrava che due giorni fa fossi incedibile, ora invece no".

La nostra opinione. Alla Lazio da due stagioni, Luis Alberto ha incantato nella prima per poi deludere nella seconda. Di sicuro Lotito non ci è andato leggero e la sensazione è che ora, per ricucire lo strappo, serva l'intervento di Simone Inzaghi cui spetta il compito di rigenerare il giocatore. I presupposti per ripartire ci sono ed è stato lo stesso giocatore a farlo intendere ai microfoni di Abc de Sevilla: "Con il mister ho un rapporto che va oltre al calcio, dal 9 luglio in ritiro continueremo a parlare".

Luis AlbertoGetty Images

Il Real Madrid non si ferma mai: anche Eriksen nel mirino

Dopo avere speso una fortuna con acquisti a raffica, su tutti quelli di Hazard, Jovic e Militao, il Real Madrid non sembra per nulla intenzionato a fermarsi. Anzi, i Blancos rilanciano e secondo il Sun avrebbero accelerato per Christian Eriksen: per il 27enne danese le merengues avrebbero messo sul piatto 53 milioni di euro più il cartellino di Dani Ceballos che ormai non rientra più nei piani di Zidane.

La nostra opinione. Non è passato molto da quella dichiarazione di Zidane che aveva suscitato un certo clamore: "Ci sono persone che si occupano degli acquisti, ma lo facciamo insieme. Le scelte spettano a me altrimenti andrò via". Alla luce della campagna acquisti del Real (e siamo solo a metà giugno) c'è da scommettere che Florentino Perez stia assecondando in tutto e per tutto e a suon di milioni i desideri del tecnico tre volte vincitore della Champions League dal 2016 al 2018.

Andersen saluta la Sampdoria: "Per me è ora di andare via"

Ai microfoni del tabloid danese B.T., Joachim Andersen saluta di fatto la Sampdoria con parole inequivocabili: "Per me è ora di andare via, potrebbe essere il momento di fare un salto nella mia carriera: è importante che anche la Samp possa beneficiare di un mio eventuale trasferimento, posso solo dire grazie a questo club. Giampaolo? Ha avuto un ruolo importante nella mia crescita, ho imparato molto da lui".

La nostra opinione. La separazione tra Andersen e il club blucerchiato era nell'aria da tempo: il 23enne difensore centrale ex Twente sembra destinato a una parabola che ha molte analogie con quella dello slovacco Milan Skriniar, trasferitosi due anni fa all'Inter proprio dopo essersi messo in luce con il club doriano. L'elogio nei confronti di Giampaolo, inoltre, è un indizio che spinge Andersen verso Milano, sponda rossonera: al Milan che sta nascendo un difensore centrale serve senza dubbio.

Joachim AndersenGetty Images

PSV Eindhoven, Van Bommel vuole Robben

"Lui sa che ci piacerebbe averlo qui con noi". Con questa dichiarazione rilasciata a Voetbalzone, il tecnico del PSV Eindhoven manda un messaggio chiaro ad Arjen Robben, che dopo dieci anni ha lasciato il Bayern Monaco. "C'è stato qualcosa di più di una chiamata - precisa Van Bommel - ma adesso la questione è semplice: è lui che deve fare la sua scelta. Dobbiamo dargli il tempo necessario per prendere la decisione, non gli metterò alcuna pressione".

La nostra opinione. Quello di Robben sarebbe un ritorno romantico: l'olandese ha infatti giocato nel PSV agli inizi della sua carriera, dal 2002 al 2004, vincendo un'Eredivisie. Gli ostacoli principali sono sostanzialmente due: le numerose offerte ricevute e - soprattutto - gli interrogativi sulla sua condizione fisica. Nella scorsa stagione il 35enne olandese ha collezionato solo 19 presenze con la maglia del Bayern e potrebbe non essere così del tutto convinto di proseguire la carriera. Di sicuro un Robben in buone condizioni fisiche potrebbe fare ancora la differenza in un campionato, quello olandese, non così competitivo come la Bundesliga.