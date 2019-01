Le 5 trattative che vi siete persi oggi (21/01)

Sampdoria, Kownacki con le valigie: non andrà all’Empoli, però

Chiuso alla Sampdoria, Dawid Kownacki è da qualche tempo sul piede di partenza in casa blucerchiata. Per lui si sono mossi Empoli e i tedeschi del Fortuna Düsseldorf. Ipotesi, quest'ultima, maggiormente gradita all'attaccante polacco. L'offerta corrisponde a un prestito con diritto di riscatto a 8 milioni più altri 4 di bonus. Lo riferisce TuttoMercatoWeb.

Secondo noi: certamente Kownacki ha grandi potenzialità da esprimere. L’opzione del prestito permetterebbe alla Sampdoria di conservare senza ruggine un ottimo attaccante. Che evidentemente preferisce la pista tedesca perché incontrerebbe difese avversarie sicuramente meno preparate di quelle italiane e vuole che gli venga garantito, senza compromessi, un posto da titolare.

Dawid Kownacki SampdoriaGetty Images

Torino, suggestione Jesé

Nuova idea per il calciomercato del Torino, che coi dirigenti del PSG starebbe trattando l'arrivo in prestito dell'attaccante esterno Jesé Rodriguez. Secondo l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, l'affare sarebbe fattibile solo nel caso in cui il club francese coprisse parte dell'ingaggio dell'ex Real Madrid, classe 1993.

Secondo noi: trattativa difficile ma non impossibile, che porterebbe al Filadelfia un giocatore dal grande pedigree internazionale. Un attaccante esterno ex Real Madrid che permetterebbe ai granata di Valter Mazzarri di poter fare leva su un variegate ventaglio di soluzioni offensive. E, di conseguenza, di fare il tanto atteso salto di qualità.

Jesé Rodriguez, PSG 2018-2019 (Imago)Imago

Cagliari: si chiama Oliva l’erede di Barella

Tutto fatto al Cagliari per l’uruguaiano classe 1996 del Nacional Montevideo Christian Oliva. Sarebbe lui l'erede di Niccolò Barella, destinato ad essere ceduto probabilmente già a gennaio (su di lui ci sono Chelsea, Napoli e Inter). La trattativa con Oliva è ai dettagli, per un cifra stimata sui 5milioni. Già fissate le visite mediche: nell'ultima stagione, Oliva ha collezionato 43 presenze e 3 gol.

Secondo noi: non solo Oliva, giocatore di “garra” e qualità, il Cagliari è sulle trace di un altro centrocampista uruguaiano, Nahitan Nandez del Boca Juniors. E’ chiaro come stia bollendo in pentola qualcosa per la cession – forse immediate – di Barella.

Christian Oliva (Nacional Montevideo) (Imago)Imago

Scott McTominay rinnova con il Manchester United sino al 2023

Il Manchester United blinda i propri gioielli casalinghi: il club mancuniano ha infatti prolungato il contratto del centrocampista scozzese classe 1996 Scott McTominay sino al 2023 con opzione per un ulteriore anno.

Secondo noi: è un periodo esclusivamente di sorrisi in casa Red Devils. Sotto la guida Ole Gunnar Solskjær, sembra quasi ricominciata una nuova era dell’oro, stile sir Alex Ferguson. McTominay non è certo un ‘ragazzo del ‘92’ ma la sua qualità è indiscutibile. Giustissima l’operazione di rinnovo.

Siewart nuovo allenatore dell’Huddersfield Town

Ufficiale all'Huddersfield Town: è il 36enne Jan Siewart il nuovo allenatore, che prenderà il posto di David Wagner. Anch'egli tedesco, Siewart proviene - come Wagner - dalla seconda squadra del Borussia Dortmund.

Secondo noi: I Terriers scelgono di seguire la stessa squadra che li ha riportati in Premier League. Proprio Siewart, considerati I -10 punti dalla zona salvezza della squadra, dovrà già pensare al future quasi certamente alla Championship a come riconquistare il massimo campionato inglese.

Jan Siewart, nuovo allenatore dell'Huddersfield Town: proviene dalla seconda squadra del Borussia Dortmund (Imago)Imago