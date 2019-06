Le 5 trattative che vi siete persi oggi (21/06)

Il Milan fa sul serio per Kabak

Il club rossonero è alla ricerca di un rinforzo in difesa e la scelta sembra essere ricaduta su Ozan Kabak, 19enne turco che nella seconda parte della stagione si è messo in luce con la maglia dello Stoccarda in Bundesliga dimostrando anche di avere un buon fiuto per il gol (3 in 15 presenze). Kabak non è ritenuto incedibile, lo Stoccarda lo valuta circa 15 milioni di euro e la trattativa sembra molto bene avviata.

La nostra opinione. La decisione del Milan di puntare su giovani emergenti e di prospettiva merita rispetto ed è per certi versi condivisibile. Kabak, al netto di quanto dirà il campo, è il prototipo di giocatore che fa gola al nuovo corso instaurato da Maldini e Boban. Rimane il fatto che, con l'addio di Zapata e con un Caldara bersagliato dalla sfortuna, i rossoneri farebbero bene ad arricchire il reparto anche con un giocatore di esperienza.

Ozan Kabak con la maglia dello StoccardaGetty Images

Fiorentina: Commisso vuole Borja Valero

Idea Borja Valero per la Fiorentina. Il club viola sarebbe intenzionato a ripartire dal 34enne centrocampista spagnolo che proprio ai tempi di Montella visse le sue stagioni migliori in Serie A. L'Inter chiede circa 3 milioni di euro per lasciar partire il giocatore, considerato sacrificabile da Antonio Conte. L'ostacolo principale sembra essere quello dell'ingaggio: in nerazzurro Borja Valero guadagna 3 milioni a stagione e sarebbe necessario un sacrificio da parte sua per condurre in porto l'operazione.

La nostra opinione. Le prime mosse di Rocco Commisso, appena insediatosi al timone della Fiorentina, sembrano improntate a una sorta di nostalgico romanticismo: la conferma di Montella, il ritorno di Pradé e il corteggiamento di Batistuta vanno in questa direzione. L'eventuale acquisto di Borja Valero, quindi, seguirebbe questa tendenza. Naturalmente i rischi legati a questo genere di operazione non mancano: lo spagnolo ha ancora classe da vendere, ma dal punto di vista atletico non è certo il giocatore di qualche anno fa cui consegnare le chiavi del centrocampo.

Borja Valero con la maglia dell'Inter - Serie A 2018-19Getty Images

Barcellona: Coutinho, Rakitic e Umtiti per arrivare a Neymar

L'avventura di Neymar al PSG sembra essere arrivata ai titoli di coda, anche se non sono tante le squadre al mondo che possono permettersi di acquistare il brasiliano. Tra queste c'è senza dubbio il Barcellona, che da tempo lavora a un clamoroso ritorno dell'attaccante ex Santos. Secondo il quotidiano catalano Sport, i blaugrana sarebbero disposti a inserire nella trattativa (oltre a 100 milioni di euro) anche il cartellino di Coutinho, un giocatore gradito al club parigino. Da non escludere nemmeno il coinvolgimento nell'operazione di Rakitic e Umtiti.

La nostra opinione. A due anni di distanza dalla clamorosa cessione al Paris Saint Germain, Neymar sembra sul punto di ripetere lo stesso percorso ma all'inverso. Quel che è certo è che il Barcellona è alla ricerca di un attaccante di livello mondiale per completare un attacco dove Coutinho e Dembelé sono ormai considerati degli intrusi. Da qui a dire, però, che Valverde sia disposto a rinunciare a quasi mezza squadra ce ne corre. Senza considerare che da Madrid sarebbe in arrivo un certo Griezmann (qui il condizionale è d'obbligo). Siamo solo all'inizio di una storia che promette tanti altri capitoli e tanti altri colpi di scena.

Video - Neymar torna ad allenarsi in Brasile dopo le accuse di stupro 01:23

L'agente di Burak Yilmaz: "La trattativa con il Lecce è morta"

Ai microfoni di Sololecce.it il procuratore di Burak Yilmaz, Necdet Erzegen, mette di fatto la parola fine sulla trattativa che sembrava ormai bene avviata tra Lecce e Besiktas per il trasferimento in Salento del 33enne attaccante turco: "La trattativa con il Lecce, per quanto ci riguarda, è morta. Il Besiktas si è dichiarato indisponibile a portare a termine l'affare. Ci sono distanze economiche che non si possono colmare. Non credo ci sia più alcun margine di manovra".

La nostra opinione. Peccato è la prima parola che viene in mente commentando questa dichiarazione: è vero che Burak Yilmaz non è più di primissimo pelo, ma è altrettanto vero che vedere un giocatore con la sua esperienza in una piazza calda e carica di entusiasmo come quella leccese sarebbe stato molto interessante.

Turchia-Francia, 2019 - Burak Yilmaz (Imago)Imago

Filippo Inzaghi riparte da Benevento

Filippo Inzaghi può ormai considerarsi a tutti gli effetti il nuovo allenatore del Benevento. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, è stata depositata la risoluzione del contratto che legava il tecnico al Bologna. Adesso l'ex allenatore di Milan e Venezia è libero di firmare il suo nuovo contratto con la società campana.

La nostra opinione. Nella sua ancora breve carriera da allenatore Inzaghi ha raccolto due cocenti delusioni (col Milan e col Bologna in Serie A) e una soddisfazione enorme riportando il Venezia in Serie B. In attesa di avere una nuova chance su una panchina del massimo campionato, la realtà di Benevento sembra ritagliata su misura per lui: troverà una città e una tifoseria desiderose di tornare a respirare l'atmosfera del calcio che conta dopo l'incredibile - e finora unica - esperienza della stagione 2017-18. Un allenatore a caccia di rivincite in una piazza con le motivazioni a mille: sulla carta un binomio perfetto.