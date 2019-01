Le 5 trattative che vi siete persi oggi (22/01)

Il Napoli è a un passo da Pablo Fornals

Secondo il Mundo Deportivo il Napoli sarebbe a un passo da Pablo Fornals, centrocampista classe 1996 che indossa la maglia del Villarreal dall'estate 2017. Il club di Aurelio De Laurentiis verserebbe poco meno di 30 milioni di euro, il valore della clausola rescissoria del giocatore.

La nostra opinione. Giocatore valido tecnicamente e in grado di adattarsi a qualsiasi in ruolo in mezzo al campo, Fornals rappresenterebbe senza dubbio un acquisto molto interessante. Tuttavia la domanda è lecita: l'eventuale arrivo di Fornals comporterà l'addio anticipato ad Allan, richiestissimo dal Paris Saint Germain?

Genoa: Sanabria e Pjaca per il dopo Piatek

Dato l'addio a Piatek trasferitosi al Milan, il Genoa prepara un doppio colpo per sostituire il bomber polacco. Secondo Sky i rossoblù avrebbero trovato l'accordo con il Betis Siviglia per Antonio Sanabria, 22enne attaccante paraguaiano ex Roma: il giocatore è atteso venerdì in Italia per sostenere le visite mediche e firmare il suo nuovo contratto con il Grifone. Preziosi, inoltre, stringe per il croato Marko Pjaca che, dopo una prima parte di stagione piuttosto deludente alla Fiorentina, potrebbe cambiare maglia.

La nostra opinione. Sostituire i 19 gol di Piatek (13 in campionato e 6 in Coppa Italia) non è impresa agevole. Pjaca non possiede certo un curriculum da giocatore, ma alla corte di Prandelli potrebbe trovare quella verve che sembra avere smarrito a Firenze. Stesso discorso per Sanabria, che quest'anno col Betis ha uno score di 5 gol in 22 presenze. La voglia di riscatto di entrambi potrebbe essere la chiave.

In Spagna sono sicuri: Marcelo vuole andare alla Juventus

Secondo El Chiringuito Tv, dopo Cristiano Ronaldo un altro pezzo da novanta potrebbe presto indossare la maglia della Juventus. Si tratta di Marcelo che, stando a quanto riportato dall'emittente spagnola, avrebbe espressamente chiesto al Real Madrid di lasciarlo partire la prossima estate nel caso si presentasse un'offerta vantaggiosa da parte dei bianconeri.

La nostra opinione. Sulla carta Marcelo rappresenta un altro colpo sensazionale in grado di infiammare ulteriormente la piazza. Il valore del giocatore dal punto di vista tecnico non è in discussione, e ci mancherebbe. Attenzione, tuttavia, alla carta d'identità: il brasiliano compirà 31 anni il 12 maggio e (caso CR7 a parte) la Juve difficilmente spende grosse cifre per giocatori di quell'età. Senza contare che, in caso di arrivo del brasiliano, quasi certamente Alex Sandro verrebbe sacrificato. Un'operazione, insomma, da studiare con estrema calma per valutare in maniera approfondita i pro e i contro.

Inter, Milan e Manchester United: che lotta per Bergwijn

Si chiama Steven Bergwijn uno dei pezzi pregiati del PSV Eindhoven di Marc Van Bommel e non a caso sulle tracce del 21enne esterno d'attacco olandese si sono mossi diversi club in tutta Europa. Secondo quanto riporta il De Telegraaf in pole position ci sarebbero Inter e Manchester United, con una delegazione nerazzurra pronta a recarsi a Eindhoven nei prossimi giorni per imbastire una trattativa con il PSV. Secondo Tuttomercatoweb, inoltre, Bergwijn piace molto anche al Milan.

La nostra opinione. Fatta la doverosa premessa che l'Eredivisie non è certamente il campionato più competitivo d'Europa, i numeri di Bergwijn quest'anno sono da urlo: 10 reti e 9 assist in 25 presenze ufficiali. Il problema è il costo del cartellino: il PSV valuta il giocatore non meno di 30 milioni di euro. Manchester United e Inter sembrano in leggero vantaggio sul Milan, disponibile a trattare solo con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Barcellona: niente Arsenal Denis Suarez resta fino a giugno

Si è improvvisamente arenata la trattativa tra il Barcellona e l'Arsenal per il trasferimento ai Gunners di Denis Suarez, 25enne centrocampista spagnolo. Secondo quanto riporta Sportmediaset, i due club non avrebbero trovato l'intesa sulla formula. I Gunners offrono 2 milioni per il prestito con diritto di riscatto, i blaugrana pretenderebbero l'obbligo di riscatto.

La nostra opinione. Poco utilizzato da Valverde (solo 8 presenze stagionali con 2 gol all'attivo) Denis Suarez possiede qualità tecniche e tattiche che potrebbero fare comodo a tante squadre, Arsenal compreso. Con Emery lo spagnolo avrebbe di sicuro più chance di giocare e di mettersi in luce.

