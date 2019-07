Le 5 trattative che vi siete persi oggi (23/07)

Fiorentina-Chiesa: prosegue il braccio di ferro

Da New York, dove la Fiorentina è impegnata nell'International Champions Cup, arrivano altre notizie non proprio confortanti per i tifosi viola. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, Federico Chiesa avrebbe avuto uno scambio di vedute piuttosto teso con Joe Barone, braccio destro del presidente Rocco Commisso, Giancarlo Antognoni e il supervisore dell'area tecnica Dario Dainelli. "Con lui non c'è problema, fin dal primo giorno è stato detto quello che vogliamo fare. Dobbiamo smetterla con questa storia, lui è della Fiorentina e resta alla Fiorentina", le parole di Barone.

La nostra opinione. Il caso Chiesa si trascina ormai da fin troppo tempo in casa Fiorentina e, al di là delle prese di posizione e delle dichiarazioni ufficiali, risulta sempre più evidente che il giocatore considera ormai chiusa la sua esperienza in maglia viola. Se queste sono le premesse è davvero dura immaginare che il giovane attaccante, senza dubbio il miglior talento italiano nel suo ruolo, affronti un'intera stagione con le giuste motivazioni. E trattenere un giocatore svogliato presenta rischi incalcolabili.

Juventus: l'avventura di Khedira è ai titoli di coda

Secondo la Gazzetta dello Sport l'avventura alla Juventus di Sami Khedira è ormai arrivata ai titoli di coda. Il 32enne centrocampista tedesco, che indossa la maglia bianconera dall'estate 2015 e che la scorsa stagione ha collezionato solo 17 presenze in tutte le competizioni, non sembra possedere le caratteristiche tecniche adatte per giocare in una squadra allenata da Maurizio Sarri. Il quotidiano milanese ipotizza che il giocatore possa lasciare Torino con una risoluzione del contratto comprensiva di buonuscita.

La nostra opinione. Gli arrivi di Rabiot e Ramsey, la volontà di dare un ruolo centrale a Bentancur e l'intoccabilità di Pjanic chiudono la strada a Khedira, senza contare che a centrocampo il mercato potrebbe non essere ancora chiuso (si sogna Pogba e non è un mistero). I ritmi compassati del tedesco ex Stoccarda e Real Madrid, oltre a una condizione fisica non eccellente, sembrano preludere a un addio anticipato rispetto alla scadenza naturale del contratto fissata per il 30 giugno 2021.

Sami KhediraGetty Images

Lazio: colpo in attacco, preso Jony

La Lazio ha ufficializzato l'acquisto di Jonathan Rodriguez Menendez, meglio conosciuto come Jony: il club biancoceleste ha infatti depositato in Lega il contratto del 28enne attaccante spagnolo proveniente dal Malaga.

La nostra opinione. La Lazio, al netto di quanto potrà accadere sul fronte Milinkovic-Savic, si sta rendendo protagonista di mercato intelligente e mirato. In questo senso l'acquisto di Jony (4 reti e 11 assist per lui la scorsa stagione in Liga) potrebbe rivelarsi estremamente funzionale nello scacchiere di Simone Inzaghi: a fari spenti, insomma, i biancocelesti si candidano a diventare una delle sorprese del prossimo campionato.

Jony con la maglia del MalagaGetty Images

Roma, se sfuma Higuain il piano B porta a Mariano Diaz

Secondo il Corriere dello Sport, qualora la Roma non dovesse riuscire a portare Gonzalo Higuain in maglia giallorossa, l'alternativa al Pipita sarebbe rappresentata da Mariano Diaz: il 25enne, in uscita dal Real Madrid a seguito dell'arrivo di Jovic, ha il contratto in scadenza nel 2023, costa 30 milioni di euro e ha un ingaggio alla portata della Roma (2,5 milioni di euro a stagione).

La nostra opinione. Reduce da una stagione in cui è stato utilizzato con il contagocce (4 reti in 22 presenze complessive) l'attaccante spagnolo naturalizzato dominicano non ha mai convinto il Real Madrid ed è inevitabilmente destinato a partire. Un anno fa di questi tempi il Real l'aveva acquistato per 33 milioni, logico quindi che voglia monetizzare il più possibile anche se - in considerazione del rendimento dello scorso anno - la valutazione di 30 milioni appare eccessiva. E rispetto a Higuain, anche all'Higuain spento visto al Milan e al Chelsea, sarebbe oggettivamente un passo indietro per la Roma.

Mariano DiazGetty Images

Juventus: Perin rimane fino a gennaio?

Dopo il mancato trasferimento al Benfica a causa di un problema alla spalla destra che gli ha impedito di superare le visite mediche, Mattia Perin sembra ormai destinato a rimanere alla Juventus almeno fino a gennaio per poi cercarsi un'altra squadra e non perdere il treno per gli Europei 2020 con la Nazionale azzurra.

La nostra opinione. Davvero strana e beffarda la parabola di Perin che, da portiere titolare del Genoa e talento indiscusso, si è ritrovato in poco più di un anno a diventare di fatto il terzo portiere della Juventus complice anche il ritorno a Torino di Gigi Buffon. La grana Perin non fa sorridere nemmeno il club bianconero che, contando anche Pinsoglio, rischia di trovarsi con 4 portiere in rosa al via della prossima stagione.