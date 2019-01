Le 5 trattative che vi siete persi oggi (24/01)

Anche la Roma su Sandro Tonali, lo dice Cellino

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, non sarebbero più Juventus e Milan ad essere in vantaggio sul centrocampista di grandissima prospettiva in forza al Brescia Sandro Tonali. Attraverso le colonne del quotidiano sportivo, il presidente delle Rondinelle Massimo Cellino ha dichiarato che la Roma sarebbe molto forte sul giocatore, peraltro richiesto anche dal Liverpool. I giallorossi metterebbero sul banco il trasferimento immediato a Brescia del capitano della Primavera giallorossa Andrea Marcucci, classe 1999. Tonali, invece, si trasferirebbe a Trigoria a partire da luglio, per una cifra pari a 20 milioni di euro più bonus con un contratto sino a giugno 2024.

Secondo noi: nel mercato vale tutto e Cellino lo sa. L'interesse della Roma sarà senz'altro attivo nei confronti di Tonali ma un esperto come il presidente del Brescia sa quali sono i tasti giusti su cui puntare per scatenare un'asta indiavolata, per guadagnare di più. Alla finestra, rimangono Juventus e Milan.

Riecco il Genoa pigliatutto: da Sanabria a Sturaro

Altro ritorno nel campionato italiano: si tratta di Antonio Sanabria, attaccante paraguaiano classe 1996 del Betis Siviglia ed ex Roma e Sassuolo. E' lui, al Genoa, l'erede di Piatek. Ha giocato, questa sera, l'ultima partita con la casacca andalusa nella sfida di Coppa del Re a Barcellona contro l'Espanyol finita 1-1 e in cui è andato anche a segno. Domani, venerdì 25 gennaio, le visite mediche. Preziosi si sarebbe accordato per un prestito di 18 mesi con diritto di riscatto fissato a 20 milioni. Genoa, peraltro, che si sta muovendo anche in altri ruoli: a centrocampo, manca solo l'ufficialità per Andras Schafer, classe 1999 dell'MTK Budapest. Prandelli, inoltre, ha espressamente richiesto un uomo di esperienza come Ivan Radovanovic del Chievo Verona. Nel frattempo, è stato ufficializzato il ritorno in prestito dalla Juve (via Sporting Lisbona) di Stefano Sturaro. Infine, i rosso blu hanno bloccato per la prossima estate il trequartista polacco Filip Jagiello, classe 1997 dello Zaglebie Lubin e della nazionale Under 21.

Secondo noi: Genoa, come spesso accade, grande protagonista sul mercato. Dopo l'onerosa cessione di Piatek, c'era da aspettarsi la classica ondata di movimenti e affari "made in Preziosi". Non c'è mai un attimo di tranquillità in casa rossoblu: non il massimo per tagliare il traguardo di una salvezza tranquilla...

Sfoltimento Lazio: Caceres, Lukaku e Murgia ai saluti

Prosegue il mercato in uscita da parte della Lazio. Dopo il trasferimento di Martin Caceres in direzione Vissel Kobe (Giappone) ma richiesto anche dalla Juventus in vista della cessione di Benatia, manca solo l'ufficialità per il trasferimento del laterale Jordan Lukaku al Newcastle United in prestito con diritto di riscatto. Può partire (sempre in prestito) anche il centrocampista Alessandro Murgia, richiesto dalla SPAL.

Secondo noi: lo sfoltimento della rosa biancoceleste era stato espressamente richiesto da mister Simone Inzaghi. Un po' d'ordine, in rosa, può far bene nella corsa a un piazzamento Champions. Difficile che sia funzionale anche nel percorso in Europa League.

La Fiorentina lavora per il centrocampista Zurkowski

La Fiorentina vuole chiudere nelle prossime ore per il centrocampista classe 1997 del Gornik Zabrze Szymon Zurkowski. Il centrocampista della nazionale polacca Under 21 arriverebbe a giugno in un'operazione "alla Traoré": Zurkowski arriverebbe per 3,7 milioni di euro + 1,3 di bonus.

Secondo noi: la Fiorentina è tra le squadre che sta facendo gli affari migliori, da quando Pantaleo Corvino ha assunto l'incarico di direttore sportivo dei viola. Prima Traoré, ora un altro giovane centrocampista già pronto al grande calcio. Operazioni del genere sono possibili solo grazie a una profonda conoscenza del mercato.

Udinese: Balic ricomincia dal Fortuna Sittard

La notizia era nell'aria da giorni, ora è arrivata anche l'ufficialità: il centrocampista 21enne croato dell'Udinese Andrija Balic è stato girato in prestito al Fortuna Sittard, formazione olandese di Eredivisie.

Secondo noi: lo stesso Balic ha dichiarato che, dopo l'infortunio che l'ha colpito, è sceso nelle gerarchie della rosa, facendo tanta, troppa panchina. Una "pausa rewind" in un campionato dove può esprimersi con maggiore facilità, non può che fargli recuperare fiducia nei propri mezzi.