Le 5 trattative che vi siete persi oggi (24/07)

United: pronti oltre 75 milioni per Milinkovic-Savic

Secondo il quotidiano spagnolo As il Manchester United sta per sferrare l'assalto decisivo alla Lazio per Sergej Milinkovic-Savic: i Red Devils sarebbero pronti a mettere sul piatto un'offerta da oltre 75 milioni di euro. Per Solskjaer il centrocampista serbo sarebbe l'ideale sostituto di Pogba, destinato a lasciare il club.

La nostra opinione. Dopo avere resistito alle lusinghe di club italiani ed europei un anno fa, stavolta Claudio Lotito cederà e lascerà partire Milinkovic-Savic. Una scelta tutto sommato saggia quella del presidente della Lazio, soprattutto alla luce della stagione tutt'altro che esaltante da cui è reduce il giocatore. Quella dello United è la classica offerta da prendere al volo.

Video - Milinkovic Savic pronto a lasciare la Lazio: PSG, Inter o United? 00:24

Il Wolverhampton non molla Cutrone

Secondo Sky Sport Patrick Cutrone continua a essere nel mirino del Wolverhampton: il club inglese sarebbe pronto a offrire al Milan 20 milioni complessivi (18 di parte fissa + 2 di bonus) per arrivare al 21enne attaccante comasco che la scorsa stagione ha messo a segno 9 gol in 43 gare ufficiali con la maglia rossonera.

La nostra opinione. Il giallo André Silva e la fumata nera con il Monaco rischiano di tarpare le ali al mercato del Milan che ha un bisogno estremo di vendere. La sensazione è che il club di via Aldo Rossi farà di tutto per piazzare André Silva altrove, mentre difficilmente rinuncerà a Cutrone che, dal canto suo, non sembra così entusiasta di accasarsi ai Wolves. E soprattutto difficilmente accetterà meno di 25 milioni di euro per un attaccante ancora giovane e con enormi margini di miglioramento.

Patrick CutroneGetty Images

Il Betis bussa alla porta del Napoli: vuole Milik

Rimbalza dalla Spagna la voce secondo la quale il Betis Siviglia sarebbe sulle tracce di Arkadiusz Milik. Secondo Estadio Deportivo, infatti, il club andaluso avrebbe bussato alla porta del Napoli per effettuare un primo sondaggio sull'attaccante polacco, già finito nel mirino nelle precedenti sessioni di mercato.

La nostra opinione. Rivitalizzato da Ancelotti nella passata stagione durante la quale ha messo a segno 20 gol in 47 presenze ufficiali, Milik sembra ormai un punto fermo nello scacchiere del Napoli e - soprattutto - è l'unica prima punta di ruolo attualmente in rosa. Per questi motivi la cessione dell'attaccante polacco al Betis non sembra un'ipotesi percorribile.

Arkadiusz MilikGetty Images

Inter: su Borja Valero c'è anche il Genoa

Non c'è solo la Fiorentina su Borja Valero. Il 34enne centrocampista spagnolo, secondo quanto riportato da Sky Sport, piace molto anche al Genoa: proprio nelle scorse ore gli agenti del giocatore sono stati contattati dalla dirigenza del club ligure per verificare se esistono le condizioni per avviare una trattativa.

La nostra opinione. L'Inter ha bisogno di due attaccanti titolari per completare la rosa a disposizione di Antonio Conte e, soprattutto, ha bisogno di vendere. Borja Valero è uno dei tanti giocatori sul piede di partenza: verosimilmente i nerazzurri potranno incassare qualche milione di euro, ma si libererebbero di un ingaggio di un giocatore che non sembra rientrare nel progetto. Trasferirsi al Genoa o alla Fiorentina (dove ritroverebbe Montella) darebbe all'ex Villarreal la possibilità di giocare con molta più continuità.

La Fiorentina vuole riportare Rafinha in Italia

Secondo calciomercato.com la Fiorentina avrebbe individuato in Rafinha il rinforzo ideale a metà campo. Il 26enne brasiliano del Barcellona, che ha indossato la maglia dell'Inter nella seconda parte della stagione 2017-18, ha una valutazione di 15 milioni di euro. Su di lui ha messo gli occhi anche il Valencia che, tuttavia, non sembra intenzionata a sborsare quella cifra.

La nostra opinione. Reduce da una stagione sfortunata e condizionata da un grave infortunio a un ginocchio, Rafinha rappresenterebbe senza ombra di dubbio un innesto di grande qualità che farebbe fare un balzo in avanti alla Fiorentina, ancora immobile sul mercato. Il grosso punto interrogativo, naturalmente, riguarda le condizioni fisiche del giocatore che non gioca una partita ufficiale da quasi 8 mesi.