Le 5 trattative che vi siete persi oggi (25/01)

Torino, Fiorentina e Watford su Gagliardini

Messo ai margini dall'Inter, in cui sta trovando poco spazio, Roberto Gagliardini ha molte pretendenti sia per l'attuale finestra di mercato che per quella estiva: in Serie A l'ex centrocampista dell'Atalanta piace a Torino e Fiorentina, mentre in Inghilterra si registra un interessamento nei suoi confronti da parte del Watford.

La nostra opinione. Gagliardini non ha mai mostrato di valere l'investimento effettuato nei suoi confronti dall'Inter, che su di lui ha puntato parecchio senza essere ripagata. Evidentemente manca ancora qualcosa al ragazzo bergamasco per rimanere stabilmente ai massimi livelli. Ripartire da un altro contesto potrebbe giovare a tutti.

Gagliardini-Politano - Chelsea-Inter - International Champions Cup 2018 - Getty ImagesGetty Images

Pjaca rifiuta il Genoa e rimane alla Fiorentina

Pareva tutto apparecchiato per l'addio alla Fiorentina e il passaggio al Genoa di Marko Pjaca. Pareva, appunto. Perché, un po' a sorpresa, l'attaccante croato ha rifiutato la destinazione rossoblù - via Juventus, proprietaria del suo cartellino - preferendo giocarsi le proprie carte a Firenze fino al termine della stagione.

La nostra opinione. Per il Genoa è un brutto colpo, per la Fiorentina può rivelarsi un'ottima notizia. Perché Pjaca, nonostante non l'abbia quasi mai dimostrato nei sei mesi fiorentini, ha tutte le qualità per sfondare. E, nonostante l'arrivo di Muriel a rinfoltire l'attacco viola, potrebbe fare estremamente comodo a Pioli.

Un contrasto fra Senad Lulic e Marko Pjaca, Lazio-Fiorentina, Getty ImagesGetty Images

L'Atalanta piomba su Inglese

A sorpresa, l'Atalanta prova il colpo negli ultimi giorni del mercato: secondo 'Sky' il club bergamasco sta provando ad acquistare Roberto Inglese dal Napoli. L'attaccante, di proprietà degli azzurri, rimarrebbe a Parma in prestito fino al termine dell'attuale stagione per poi prendere a luglio la strada per Bergamo.

La nostra opinione. L'eventuale acquisto di Inglese conferma ancora una volta le ambizioni dell'Atalanta, sia per il presente che per il futuro. Ma, al contempo, provoca una domanda inevitabile: il suo possibile arrivo a Bergamo comporterebbe la partenza del valorizzatissimo Duvan Zapata?

Schelotto torna al Chievo

Toh, chi si rivede. Ezequiel Schelotto lascia il Brighton e torna in Serie A per vestire la maglia del Chievo, in cui aveva già giocato nel 2014/15 collezionando 29 presenze in campionato. Operazione sulla base di un prestito fino al termine della stagione, visite già effettuate e annuncio del club veneto atteso nelle prossime ore.

La nostra opinione. Non è un giocatore da Inter, nonostante un indimenticabile gol nel derby, e neppure da Nazionale, nella quale ha esordito nel 2012, ma in una medio-piccola Schelotto ha sempre detto la sua. Scommessa intrigante per la mission impossible clivense.

Gamberini Schelotto Chievo Napoli 2015 LaPresseLaPresse

Tentazione saudita per Giovinco

L'Al-Hilal, abbandonata ogni speranza di arrivare al Papu Gomez, si è fondato su Sebastian Giovinco: il club saudita ha offerto all'ex attaccante della Juventus 10 milioni a stagione per convincerlo a lasciare Toronto e a trasferirsi in Arabia.

La nostra opinione. Giovinco ha 31 anni e qualche altra stagione di buon livello davanti a sé. In Canada è un beniamino, specialmente dopo aver trionfato in MLS nel 2017. Ed è proprio a Toronto che ha riconquistato la Nazionale, seppur in maniera effimera. Ritroverebbe le stesse condizioni in Arabia Saudita, in un campionato ricco di soldi ma povero di stimoli?