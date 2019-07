Le 5 trattative che vi siete persi oggi (30/07)

Verratti: "Neymar? Se vuole andare via, il PSG dovrebbe accontentarlo"

Intervistato da Rmc Sport, Marco Verratti spinge Neymar lontano dal Paris Saint Germain: "Sono cose che riguardano lui e il club, ma quando un giocatore vuole andare via la società dovrebbe consentirlo. Ovviamente alle sue condizioni, ma secondo me non va trattenuto un giocatore che vuole andarsene. Naturalmente sarei dispiaciuto nel vederlo andare via, personalmente vorrei che rimanesse".

La nostra opinione. Parole chiarissime quelle di Marco Verratti, diventato uno dei leader dello spogliatoio del Paris Saint Germain, squadra in cui milita dall'estate 2012. Difficile dargli torto: trattenere un giocatore contro la propria volontà può rivelarsi una scelta non sbagliata, sbagliatissima. Il problema, nel caso specifico, è che siamo di fronte a una matassa complicatissima da sbrogliare, vuoi per l'esborso fatto a suo tempo dal PSG per acquistare il brasiliano, vuoi per il carattere capriccioso del giocatore che sta vivendo una fase involutiva della propria carriera. Sembra incredibile ma vero, ma Neymar in questo momento è difficilissimo da piazzare.

NeymarGetty Images

Roma su Mariano Diaz: il Real vuole almeno 20 milioni

Prosegue il pressing della Roma con il Real Madrid per Mariano Diaz: il club giallorosso, alla ricerca di un attaccante per colmare la lacuna lasciata dalla probabile partenza di Dzeko, ha individuato nel 25enne spagnolo naturalizzato dominicano il profilo ideale. Per imbastire una trattativa i Blancos chiedono almeno 20 milioni di euro. Lo riporta il quotidiano spagnolo As.

La nostra opinione. Un giocatore come Mariano Diaz, fuori dal progetto al Real, arriverebbe alla Roma senza particolari pressioni e potrebbe inserirsi al meglio in una squadra zeppa di talenti con un allenatore come Fonseca che sembra avere le idee chiare. Higuain - obiettivo numero uno per l'attacco - è di un altro pianeta, così come lo stesso Dzeko. Ma in una squadra che sta cambiando pelle la voglia di rivincita di Mariano Diaz potrebbe essere un fattore.

Mariano DiazGetty Images

La Fiorentina batte un altro colpo: preso Lirola

Accordo totale tra Fiorentina e Sassuolo per Pol Lirola, 21enne terzino destro spagnolo. Lo riferisce Sky Sport secondo qui il giocatore si trasferirà in maglia viola seguendo le orme del suo compagno di squadra in neroverde Kevin Prince Boateng. Nelle casse del club emiliano finiranno 12 milioni di parte fissa e fino a 4 milioni di bonus. Inoltre, in caso di rivendita futura del giocatore da parte della Fiorentina, il Sassuolo incasserà il 10%.

La nostra opinione. Finalmente, a fine luglio, il mercato della Fiorentina inizia a prendere forma. Se l'acquisto di Boateng può destare qualche perplessità, quella di Lirola è un'operazione molto intelligente per un giocatore che, per quanto fatto vedere con la maglia del Sassuolo, meriterebbe palcoscenici e piazze più prestigiose. Nella balbettante Fiorentina vista alla fine della scorsa stagione il suo innesto potrebbe rivelarsi davvero prezioso.

Pol LirolaGetty Images

Inter: per l'attacco si pensa anche a Pellegri

Secondo calciomercato.com l'Inter sarebbe sulle tracce di Pietro Pellegri, 18enne attaccante ex Genoa attualmente al Monaco. Viste le difficoltà ad arrivare a Lukaku e Dzeko, i nerazzurri starebbero pensando a lui come terza o quarta punta da mettere a disposizione di Antonio Conte. Tra l'Inter e la squadra del Principato c'erano stati contatti poco più di un mese fa. Contatti che, come si legge su calciomercato.com, sono ripresi.

La nostra opinione. Giocatore più giovane di sempre a firmare una doppietta in Serie A, Pellegri veniva etichettato fino a poco tempo fa come uno degli attaccanti italiani più promettenti in ottica futura. Il passaggio nel gennaio 2018 al Monaco, che per averlo sborsò 31 milioni di euro al Genoa, non è stato particolarmente fortunato, complice anche qualche infortunio di troppo che hanno impedito all'ex attaccante rossoblù di dare il meglio. Ed è proprio quello sulla condizione fisica il punto interrogativo più grande di questa potenziale trattativa.

Pietro PellegriGetty Images

Radamel Falcao a un passo dal Galatasaray

Radamel Falcao è pronto a lasciare il Monaco per la seconda volta nella sua carriera. Era successo nell'estate 2014 quando venne acquistato dal Manchester United, sta per ricapitare a 5 anni di distanza stavolta con destinazione Turchia. L'attaccante colombiano, infatti, è a un passo dal Galatasary pronto a offrirgli un contratto triennale con ingaggio di 5 milioni di euro a stagione.

La nostra opinione. Attaccante di livello mondiale, reduce da 3 ottime stagioni con il Monaco con uno score di 70 reti in 118 partite, Falcao farebbe comodo anche a tante squadre della nostra Serie A nonostante non sia più giovanissimo (33 anni compiuti lo scorso 10 febbraio). Non a caso il colombiano era finito anche nel mirino della Roma. Le sue caratteristiche da killer dell'area di rigore e la sua leadership in campo lo renderanno rapidamente il nuovo idolo dei tifosi del Galatasary, c'è da scommetterci.