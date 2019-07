Le 5 trattative che vi siete persi oggi (31/07)

Biglia è vicino al Genoa

Milan attivissimo in entrata con gli arrivi di Leao e Duarte, ma che deve pensare anche a sfoltire la rosa. Nell'elenco dei partenti figura anche Lucas Biglia che avrebbe trovato un accordo economico con il Genoa di Andreazzoli, pronto ad affidargli la cabina di regia. Secondo Sportitalia all'argentino sarebbe stato proposto un ingaggio da 1,8 milioni di euro a stagione. I rossoneri, tuttavia, vogliono un indennizzo di 5 milioni per lasciar partire il giocatore.

La nostra opinione. Giocatore di esperienza reduce da una stagione condizionata da un lungo stop per infortunio, Biglia potrebbe fare comodo in un centrocampo dall'età media molto bassa come quella del nuovo Milan di Giampaolo. Anche perché, in questo momento, l'unico play è Bennacer che deve ancora essere testato in una grande squadra. Tradotto: prima di sbarazzarsi di Biglia il Milan farebbe bene a pensarci due volte.

L'esultanza di Lucas Biglia - Chievo-Milan Serie A 2018-19Getty Images

Fiorentina: Simeone verso il Verona

Potrebbe essere già arrivata al capolinea, dopo solo 2 stagioni, l'avventura di Giovanni Simeone alla Fiorentina. L'attaccante argentino è finito nel mirino del neopromosso Verona, alla ricerca di un attaccante di spessore per affrontare al meglio la prossima stagione.

La nostra opinione. Reduce da una stagione decisamente al di sotto delle aspettative, Simeone rischia di dover sudare per conquistare un posto da titolare. Il reparto offensivo della Fiorentina, infatti, annovera Vlahovic e il neoacquisto Boateng. In più dal mercato potrebbe arrivare un ulteriore rinforzo (si parla con insistenza di Llorente). Ecco spiegato il motivo per cui il Cholito potrebbe tentare una nuova sfida in una squadra, l'Hellas, nella quale sarebbe il fulcro dell'attacco.

Simeone in rete in Fiorentina-TorinoGetty Images

Ounas e Kouamé tentati dal Lille

Dopo avere venduto i gioielli Pepé e Leao rispettivamente ad Arsenal e Milan, il Lille deve pensare a trovare dei validi sostituti. I nomi che circolano con maggiore insistenza in queste ore sono quelli di Adam Ounas, 22enne algerino del Napoli, e di Christian Kouamé, 21enne ivoriano del Genoa. "Posso restare a Napoli, ma dipende cosa vogliono fare con me. Vedremo cosa succederà", commenta Ounas a La Nouvelle Republique.

La nostra opinione. In vista di una stagione nella quale dovrà affrontare la Champions League dopo l'ottima stagione scorsa, il Lille ha bisogno di rinforzi validi per essere competitiva anche in ambito europeo. Ounas e Kouamé sono due profili interessantissimi che potrebbero esplodere a breve, ma nessuno dei due è quel bomber di cui ha bisogno la squadra allenata da Christophe Galtier.

Ounas a segno in Napoli-FrosinoneGetty Images

Il Valencia insiste con la Sampdoria: vuole Praet

Il Valencia non molla la pista Dennis Praet. Il club spagnolo, infatti, continua a insistere con la Sampdoria per il 24enne centrocampista belga. Dal canto suo il club blucerchiato non abbassa le pretese: il presidente Massimo Ferraro vuole 25 milioni di euro per il cartellino del giocatore che piace anche a Milan e Leicester.

La nostra opinione. Giocatore tatticamente molto prezioso per la sua capacità di ricoprire più ruoli in mezzo al campo, Praet deve ringraziare anche Marco Giampaolo per la sua crescita professionale. Anche per questo motivo continuiamo a ritenere il Milan la sua destinazione più logica: in maglia rossonera troverebbe un allenatore che conosce alla perfezione e che gli darebbe immediata fiducia.

Sampdoria-Atalanta 2018-2019: Dennis Praet (Sampdoria) (LaPresse)LaPresse

Leonardo vola in Cina: operazione Neymar

Missione delicatissima per Leonardo, partito alla volta della Cina dove il Paris Saint Germain è impegnato nella tournée estiva. Come riporta il quotidiano spagnolo Sport, il direttore sportivo del club parigino è intenzionato ad avere un faccia a faccia con Neymar con un obiettivo chiaro: convincere il brasiliano a rinunciare alle pretese di cambiare aria in considerazione del fatto che finora a Parigi non sono arrivate offerte adeguate.

La nostra opinione. Tradizionalmente restio a cedere i suoi pezzi pregiati a maggior ragione se sono stati strapagati (ed è il caso di Neymar), il Paris Saint Germain è pronto a instaurare un autentico braccio di ferro con il brasiliano. Ma, a prescindere dall'esito del vertice cinese, c'è da scommettere che la telenovela (perché ormai di questo si tratta) è destinata a durare ancora a lungo.