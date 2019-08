Sono giorni decisivi per il futuro di Neymar, ormai arrivato alla rottura totale con il Paris Saint Germain. Il direttore sportivo del club parigino Leonardo fa capire senza troppi giri di parole che il brasiliano è ormai sul punto di fare le valigie: "I colloqui sono avanzati rispetto a prima, ma il Psg non è ancora pronto a dare l'approvazione", precisa l'ex dirigente del Milan senza tuttavia rilevare quale sia l'altra società protagonista della trattativa per il trasferimento dell'attaccante. Nel frattempo O'Ney non è stato convocato per il debutto in Ligue 1 del Paris Saint Germain, in programma domenica alle 21 contro il Nimes al Parco dei Principi.

Ipotesi Barcellona e Real (con i Blancos in pole)

Le possibili destinazioni di Neymar rimangono sostanzialmente due. Per il brasiliano si profila un clamoroso ritorno a Barcellona a distanza di 2 anni dal trasferimento al Psg oppure un altrettanto clamoroso approdo al Real Madrid di Zidane. A proposito dei Blancos, secondo il quotidiano spagnolo Sport il presidente Florentino Perez sarebbe disposto a fare follie pur di vedere Neymar giocare al Bernabeu: per lui sarebbe pronto un ingaggio faraonico da 40 milioni di euro netti a stagione per 5 anni.