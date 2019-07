Lukaku, l'agente avverte l'Inter: "Se vuole prenderlo deve muoversi"

Vertice di mercato dai contenuti importanti quello andato in scena presso la sede dell'Inter a Milano. Federico Pastorello, procuratore di Romelu Lukaku, ha incontrato la dirigenza nerazzurra per fare il punto della situazione in merito al futuro dell'attaccante belga del Manchester United, obiettivo numero uno di Antonio Conte per l'attacco. Ai microfoni di Sky l'agente ha fatto capire che, pur ristretti, i margini per condurre in porto l'operazione ci sono:

" Non c'è nessuna novità, sono venuto per parlare con il direttore per capire meglio la situazione. Vedremo le decisioni che prenderanno loro. I tempi? Non li decidiamo noi: è chiaro che se il giocatore vuole essere preso, bisogna muoversi. Io non ho mai fatto numeri: magari i 70 milioni sono quelli che hanno in mente loro, bisogna chiedere alla società. Certamente l'Inter ci sta provando seriamente, Lukaku è un obiettivo dichiarato. Ma non è detto che gli obiettivi si raggiungano sempre: resta ancora un sogno difficile "