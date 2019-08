Lukaku, rottura totale con il Manchester United: si allena ancora con l'Anderlecht

È scontro totale tra Romelu Lukaku e il Manchester United. Per il secondo giorno consecutivo il 26enne attaccante belga non si è presentato presso il centro tecnico di Carrington e non si è allenato con i Red Devils rimanendo a lavorare con l'Anderlecht esattamente come era successo nella giornata di lunedì. Ma mentre l'assenza di lunedì si poteva in parte spiegare con la giornata di riposo concessa alla squadra da Ole Gunnar Solskjaer, questo nuovo forfait sa di rottura totale con lo United che, dal canto suo, preferisce non commentare. La mossa di Lukaku, in altri termini, è un deciso cambio di strategia.

Lo United non si smuove: vuole 83 milioni

Il belga, infatti, sembra intenzionato a forzare la mano con il Manchester United. Finito ai margini del progetto di Solskjaer, l'attaccante spera di accelerare le operazioni relative al suo trasferimento. Il muro contro muro prosegue, quindi, e il club rimane fermo sulle proprie posizioni: Lukaku può partire, ma non per una cifra inferiore a 83 milioni di euro. Per sbloccare la situazione la Juventus sta provando a inserire Mandzukic e Matuidi nella trattativa, mentre l'Inter si è spinta a offrire 75 milioni più bonus. Un indizio potrebbe arrivare nelle prossime ore: il mercato in entrata in Inghilterra chiude l'8 agosto e, nel caso i Red Devils mettessero a segno un colpo in attacco, significherebbe che la partenza di Lukaku è davvero imminente.