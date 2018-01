Marotta blinda Allegri: "Ha ancora due anni di contratto ma si fermerà alla Juventus a lungo"

All'interno della trasmissione di Rai Sport "Calcio e Mercato", il direttore generale della Juventus Giuseppe Marotta ha blindato Massimiliano Allegri, fugando ogni dubbio su quello che potrà essere il futuro - anche a lungo termine - dell'allenatore livornese:

" Con noi il mister ha un contratto di due anni ma resterà con noi ancora a lungo". "E ancora: è la Champions League il nostro sogno e quello dei tifosi. L'anno scorso è mancata solamente la ciliegina sulla torta, ma ci riproveremo. "

"Alex Sandro? Fin qui nessuna offerta ma deciderà lui"

Sempre nell'ambito della trasmissione di Rai Sport "Calcio e Mercato", il direttore generale e amministratore delegato ha aggiunto, in merito agli accostamenti Alex Sandro-Chelsea, già in questa sessione invernale dei trasferimenti 2017-2018 per volontà di Antonio Conte:

" La politica della Juve resta sempre la stessa: nessuno viene trattenuto contro la propria volontà. Quindi sarà Alex Sandro a decidere. Posto che, al momento, non ci è stata ancora recapitata nessuna offerta. "

Alex Sandro, Juventus, Serie A 2016-17 (LaPresse)LaPresse