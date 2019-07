Marotta: "Lukaku? Sono ottimista su tutto"

" Lukaku? Sono ottimista su tutto. "

Una semplice battuta di Beppe Marotta che fa sognare i tifosi dell'Inter. Parlando a margine della conferenza stampa alla vigilia dell'amichevole contro il Lugano, l'ad nerazzurro ha risposto a una domanda sul possibile arrivo del centravanti belga. E buone notizie per l'Inter arrivano anche dall'Australia, visto che Lukaku non è stato schierato neanche in panchina nell'amichevole del Manchester United contro i Perth Glory. I Red Devils chiedono almeno 80 milioni per il loro giocatore, con l'Inter che al momento è ferma ad una proposta decisamente inferiore.

Incalzato dai cronisti sempre a proposito di Lukaku e del mercato dell'Inter, Marotta ha aggiunto:

" Sono ottimista in generale, ma completeremo la squadra al più presto "