Mercato Juventus: tanti nomi coinvolti per una fucina sempre attiva

La Juventus, nel bene e nel male, è sempre la regina del mercato in ambito italiano. Lo scorso anno fu la volta del colpo Cristiano Ronaldo, quest’anno ha già assestato la stoccata vincente assicurandosi Matthijs de Ligt. Ma l’estate non è finita e manca ancora tanto alla chiusura di questi fuochi d’artificio.

Le voci che circondano il club bianconero sono infatti decisamente pirotecniche e occorre fare un punto della situazione globale per capire su quanti fronti sia impegnata la dirigenza e comprendere appieno il fine tessuto che è stato ordito.

La questione Lukaku-Dybala al centro dell’attenzione

Ormai non è più un segreto per nessuno: l’uomo-mercato del momento è romelu Lukaku. Il giocatore del Manchester United è al centro dell’interesse della Juventus, che si è inserita di prepotenza nella trattativa che coinvolgeva il Manchester Uniter e l’Inter. I nerazzurri, ovviamente, non l’hanno presa benissimo e a quanto pare anche il Napoli si è fatto avanti. In pole position, però, ci sono i bianconeri, che hanno offerto Paulo dybala come contropartita tecnica. L’argentino, però, non vuole andare a Manchester e così si è tutto bloccato, con le altre squadre che stanno a guardare. L’ago della bilancia, quindi, è la Joya, che ha preso tempo e in pochi giorni dovrà dare una risposta definitiva: se ci sarà il suo sì, si potrà procedere.

Lukaku: se salta scambio con Dybala, l’Inter studia il rilancio. E anche il Napoli ci ha provato...

Cancelo-Danilo, forse si è sbloccato qualcosa

La dirigenza juventina, nel frattempo, a Manchester non lavora soltanto sul fronte United, ma anche sul fronte City. In standby c’è infatti anche l’operazione di scambio tra Joao Cancelo, pallino di Pep guardiola, e Danilo, ma l’intoppo era rappresentato dai due milioni di differenza percepiti dai giocatori. La Juventus, perciò, aveva preso tempo, considerando il brasiliano troppo oneroso da mantenere. A sbloccare la situazione, però, a quanto pare (secondo Tuttosport), ci ha pensato proprio lui, Danilo. Il giocatore sarebbe infatti disposto a ridursi l’ingaggio pur di arrivare a Torino e questo potrebbe dare la tanto attesa accelerata all’operazione.

Higuain, Mandzukic e gli altri

Finora abbiamo accennato all’acquisto “crudo” di De Ligt e a due operazioni più o meno alla pari, con un giocatore in entrata al posto di un pari ruolo in cessione. Ci sono però tanti altri nomi coinvolti in questa piccola rivoluzione bianconera, posto che la base resterà più o meno quella. In attacco, ci sono altri due nomi pronti a partire e sono Mario Mandukic e Gonzalo Higuain. Il primo rientra nell’interesse del Manchester United, con cui, come abbiamo detto, c’è già una trattativa aperta; il secondo, invece, è un esubero da tempo (con partentesi al Milan e al Chelsea) e lo vorrebbe la Roma, anche se al Pipita il trasferimento non convince, forse nella speranza che mister Sarri, a differenza di Allegri, gli dia più spazio. In uscita c’è anche Sami Khedira, che piace ad Arsenal e Wolverhampton. Anche Luca Pellegrini, appena arrivato da poco, potrebbe lasciare presto la squadra torinese: come spesso accade in casa bianconera, infatti, si tende a ricollocare i giovani in prestito in squadre con ambizioni meno pretenziose, in modo che si facciano le ossa e possano crescere senza bruciarsi. E per Pellegrini potrebbe prospettarsi il prestito al Cagliari, dove ha già giocato sempre i prestito dalla Roma nella scorsa stagione e dove ha lasciato un ottimo ricordo. Per Mattia Perin, infine, si prospetta la possibilità di accasarsi al Monaco.

Quali alternative in entrata?

Al momento, quindi, i giocatori in partenza sono numerosi. Non è detto che tutte le operazioni si concretizzino, ma è certo che i dirigenti della Vecchia Signora continuano a guardarsi in giro per non lasciare la rosa sguarnita. E se il sogno di Paul Pogba deve restare tale almeno per adesso, ma con la possibilità che si realizzi magari la prossima stagione, un nome che a quanto pare interessa è quello di Juan Miranda, difensore del Barcellona che potrebbe essere integrato con la formula del presto con diritto di riacquisto da parte dei blaugrana. Il resto sarà da vedere in base anche a come andranno le trattative principali di cui abbiamo parlato prima. L’unica cosa certa, finora, è infatti che le idee sono chiare solo per quanto riguarda la porta: il primo portiere è Wojciech Szczesny, il sjuo secondo è il rientrante Gianluigi Buffon e poi c’è sempre Carlo Pinsoglio; l’esubero è il convalescente Mattia Perin, ma la società sta lavorando per trovargli una collocazione che abbia il giusto prestigio. Per tutto il resto, dovremo attendere fino a lunedì 2 settembre.