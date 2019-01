Mercato, scatta il countdown: quando finisce in Italia e Europa e cosa cambia per le liste UEFA

Tutto pronto per la fine del calciomercato! In maniera inedita, la sessione invernale 2019 sarebbe dovuta terminare il 18 gennaio prima della riapertura del campionato, adattandoci al sistema inglese. Il cambiamento non è stato così radicale, però, visto che la Lega Serie A ha deciso di spostare il tutto al 31 gennaio, in coerenza con quanto capitato nelle ultime stagioni. Tra piccole e big, tutte sognano il colpo che faccia svoltare la stagione. Chi sarà la regina del mercato invernale?

Quando concluderà la sessione invernale?

Come detto, la chiusura del mercato è posticipata al 31 di gennaio e si avrà tempo fino alle 20:00 per depositare i contratti (anche in via telematica). Tra i grandi campionati, i primi a chiudere saranno Bundesliga e Premier League (alle 18:00), Ligue 1 e Liga ‘se la prendono comoda’, concludendo a mezzanotte. In Italia ci sarà tempo fino alle 20:00.

Tutte le scandenze

Lega Conclusione mercato Quando riparte il campionato Premier League 31 gennaio, ore 18:00 nessuna pausa Bundesliga 31 gennaio, ore 18:00 18 gennaio Serie A 31 gennaio, ore 20:00 19 gennaio Süper Lig turca 31 gennaio, ore 21:59 20 gennaio Ligue 1 31 gennaio, ore 23:59 11 gennaio Liga 31 gennaio, ore 23:59 4 gennaio Eredivisie (Paesi Bassi) 31 gennaio, ore 23:59 18 gennaio Rosgosstrakh Russian PL 22 febbraio 2019 3 marzo Superleague Cina 28 febbraio 2019 1° marzo MLS 6 maggio 2019* 3 marzo

*il campionato inizio a metà febbraio

Video - Higuain e i folli 6 mesi al Milan: dall’accoglienza trionfale all’addio pieno di rimpianti 02:03

Altre chiusure: in Cina c'è tempo fino al 28 febbraio

Non solo le classiche chiusure. Come al solito, in altri campionati si va ben oltre il termine massimo del 31 gennaio. Anche nella stessa Europa, vedi Russia (Venerdì 22 febbraio alle 23:59) e Ucraina (Venerdì 1 marzo 23:59) che prolungano la loro sessione poiché il campionato riprenderà rispettivamente a marzo e febbraio. Entro la mezzanotte del 1° febbraio, comunque, le squadre partecipanti a competizioni UEFA, dovranno presentare la loro lista in vista della seconda parte della stagione europea.

Video - Malcom al Barcellona: l'ultima di una serie di grandi beffe di mercato 01:13

Poi ci sono gli altri campionati. In Cina il mercato sarà aperto fino a giovedì 28 febbraio 2019, finestra utile per piazzare qualche colpo in uscita oltre il 31 gennaio, in Giappone c'è tempo fino al 29 marzo. Più avanti anche il Brasile (Mercoledì 3 aprile), anche in quel caso per la riapertura del campionato.

Video - Allegri: "Comprare un altro difensore? Non è che la Juventus può avere 100 giocatori" 01:13

Video - Pioli: "Se mi girano per Zaniolo? È già pronto, ma è difficile capire chi otterrà risultati" 01:03

Liste UEFA: ogni squadra può cambiare 3 giocatori, anche se hanno già giocato con un'altra squadra

" Per quanto riguarda la registrazione dei giocatori dopo la fase a gironi di UEFA Champions League e UEFA Europa League, un singolo club potrà inserire in rosa tre nuovi calciatori idonei senza alcuna restrizione. Questa modifica è in linea con la situazione normativa esistente nei vari campionati nazionali, che non impone restrizioni sull'ammissibilità alle competizioni di giocatori registrati da un nuovo club durante la finestra di mercato invernale. [Comunicato UEFA] "

Non ci saranno dunque restrizioni: ogni club potrà modificare la lista presentata ad inizio settembre, con l'inserimento di tre nuovi giocatori. Pertanto, a partire da questa stagione, ogni club che partecipa alla fase ad eliminazione diretta può inserire un giocatore che ha fatto la Champions con un'altra maglia.

Esempi: se la Juventus acquistasse Pogba, il francese potrà disputare la Champions in maglia bianconera anche se ha disputato la fase a gironi con il Manchester United.