Milan-Bennacer, tutto fatto con l'Empoli: 16 milioni più bonus per il centrocampista

E' iniziato tutto con l'Incontro nelle ultime ore tra Paolo Maldini, Frederic Massara e il direttore sportivo dell'Empoli Pietro Accardi. Oggetto del colloquio, la definizione dell'acquisto di Rade Krunic, che ha già sostenuto le visite mediche per il Milan. Tuttavia, si è parlato di un altro centrocampista del club toscano: Ismaël Bennacer, classe 1997, scuola Arsenal, che sta attualmente disputando la Coppa d'Africa con l'Algeria e che piace moltissimo ai rossoneri. Le voci si sono rincorse per tutto il pomeriggio e, questa sera - giovedì 4 luglio - è arrivata la svolta della trattativa lampo: 16 milioni più bonus per il franco-algerino, come riporta Sky Sport.

Ismaël Bennacer, Empoli 2018-2019 (Imago)Imago

La nostra opinione: diciamoci la verità, Ismaël Bennacer era l'alternativa più valida. Il franco algerino di Arles e il nuovo tecnico Marco Giampaolo non si sono incrociati a Empoli, ma il classe 1997 è da tempo nell'agenda dell'allenatore, che al "Castellani" possiede ancora tantissimi informatori e che già avrebbe voluto averlo alla Sampdoria. Centrocampista moderno, universale, unisce quantità del recupero palla a una spiccata visione di gioco. Già maturo ad alti livelli, nonostante i 22 anni ancora da compiere, può anche risultare un investimento importantissimo in ottica budget. Un solo dubbio: dato per scontato l'arrivo di Krunic, il Milan punterebbe su due giocatori che - per quanto di ottimo lignaggio - hanno fatto parte di una squadra appena retrocessa. Immeritatamente, certo, ma pur sempre retrocessa. Come si esprimeranno, i due, ad altissimi livelli?