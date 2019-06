Milan: Donnarumma verso il PSG, il suo sostituto sarà Areola

Trattativa in corso tra il Milan e il Paris Saint Germain per Gianluigi Donnarumma. Secondo Sky, i due club avrebbero intensificato i contatti per definire il trasferimento del 20enne portiere rossonero, valutato 50 milioni di euro dal club rossonero. Ed è proprio la valutazione del cartellino l'elemento chiave che ancora manca per dare la giusta quadratura all'intera operazione. Il PSG sembra intenzionato a inserire nella trattativa anche una contropartita tecnica: si tratta di Alphonse Areola, 26enne parigino il cui cartellino è valutato 30 milioni.

Alphonse AreolaGetty Images

Il Milan e le plusvalenze

Ad accomunare Donnarumma e Areola c'è il procuratore, Mino Raiola, che per ovvi motivi non avrebbe alcun interesse a vedere i suoi due assistiti giocare nella stessa squadra. A dare un'accelerata all'operazione di mercato potrebbe contribuire anche la necessità del Milan di effettuare delle plusvalenze possibilmente entro il 30 giugno. E quella di Donnarumma sarebbe una plusvalenza particolarmente pesante.