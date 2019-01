Milan-Genoa, 12 anni di mercato: da Borriello a Piatek, un volume d'affari da oltre 100 milioni

Milan-Genoa, un binomio di mercato che sembra non finire mai. L'approdo di Krzysztof Piatek in maglia rossonera rappresenta l'ultimo capitolo di una storia lunghissima che da 12 anni vede i due club assoluti protagonisti. Durante l'era Galliani prima, e con il nuovissimo Milan di Elliott ora, Enrico Preziosi conferma di avere un feeling molto particolare con i rossoneri. I numeri, meglio di qualsiasi altra considerazione, danno l'idea del volume di affari. Secondo un'analisi pubblicata l'1 agosto 2016 da Calcio e Finanza, i trasferimenti sono valsi al club rossoblù plusvalenze per oltre 100 milioni di euro. Una cifra che, aggiornata all'operazione Piatek (l'ultima in ordine cronologico ma la più costosa in assoluto) sale per la precisione a 117,2 milioni.

2013, Adriano Galliani, Enrico Preziosi, Ap/LaPresseLaPresse

Preziosi a tinte rossonere: il 2007 l'anno della svolta

Acquistato il Genoa nell'estate 2003 dopo la fallimentare esperienza alla guida del Como, Preziosi inizia a intavolare trattative a ritmo frenetico con il Milan a partire dall'estate 2007, ovvero da quando il Grifone torna ad affacciarsi in Serie A dopo gli annui bui della B e della C1. Il primo giocatore a muoversi sull'asse Milano-Genova è Marco Borriello: l'attaccante napoletano passa dal Milan al Genoa in comproprietà per poi essere riscattato dai rossoneri l'anno dopo con l'inserimento nella trattativa di Davide Di Gennaro. Borriello è il primo di un elenco di 28 giocatori più o meno conosciuti. Si va da Sokratis Papastathopoulos a Stephan El Shaarawy, da Kakhaber Kaladze a Kevin Prince Boateng, da Juraj Kucka a Suso.

Da Tuncara Pelè a Johad Ferretti: identikit di perfetti sconosciuti

Inevitabile che, nel mare delle operazioni di mercato sul binario Milan-Genoa, capiti di incrociare nomi che si perdono nella memoria. Scegliamo il caso più clamoroso, relativo a Judilson Mamadu Tuncara Gomes, conosciuto anche come Tuncarà Pelè: centrocampista portoghese naturalizzato guineense classe 1991, viene acquistato dal Milan nel 2011 nell'ambito di un'operazione complicatissima che vede la cessione al Genoa delle comproprietà di Mario Sampirisi e Nicola Pasini, quest'ultimo altro perfetto sconosciuto. Tuncara Pelè, che all'epoca aveva 19 anni, non vedrà mai il campo né in rossoblù né in rossonero: attualmente gioca nel Monaco in Ligue 1 dopo aver percorso in lungo e in largo mezza Europa (Arsenal Kiev, Belenenses, Pacos de Ferreira e Rio Ave alcune delle sue squadre). Per non parlare di Johad Ferretti, difensore classe 1994 originario di Marsiglia che ora indossa la maglia del Teramo: nel 2012 va al Milan in cambio di Antonio Donnarumma che si trasferisce al Genoa.

Diego Laxalt in azione con la maglia del MilanGetty Images

Dall'era Berlusconi all'era Elliott

Abituato a rapportarsi con Adriano Galliani con cui ha condiviso innumerevoli sessioni di mercato (compreso qualche screzio, vedi il caso Lapadula dell'estate 2016 preso dal Milan che lo soffia proprio al Genoa), Enrico Preziosi sembra avere conservato la sua corsia preferenziale con il club rossonero anche con l'avvento della nuova proprietà targata Elliott. I casi iniziano già a essere molto significativi, a cominciare dall'acquisto di Diego Laxalt la scorsa estate: il laterale uruguaiano era arrivato a Milano in fretta e furia per colmare la lacuna dovuto all'inatteso forfait di Strinic e a livello economico l'operazione era stata immediatamente abbinata al riscatto di Lapadula (ancora lui). Fino ad arrivare al caso Piatek: partito Higuain, il Milan trova immediatamente un vice e il Genoa centra un'enorme plusavalenza, rivendendo un giocatore pagato 4,5 milioni a 35 + bonus.

Marco BorrielloLaPresse

Tutti gli affari tra Milan e Genoa

Stagione 2007-2008

Marco Borriello dal Milan al Genoa (2 mln)

Stagione 2008-2009

Marco Borriello dal Genoa al Milan (7,5 mln)

Davide Di Gennaro dal Milan al Genoa (1,5 mln)

Stagione 2010-2011

Marco Amelia dal Genoa al Milan (prestito)

Sokratis Papastathopoulos dal Genoa al Milan (10 mln più la comproprietà di Zigoni)

Gianmarco Zigoni dal Milan al Genoa in comproprietà (3,75 mln nell'ambito dell'affare Papastathopoulos)

Rodney Strasser in prestito dal Milan al Genoa (ma resta al Milan)

Kevin Prince Boateng dal Genoa al Milan (8 mln, uno subito e 7 l'anno dopo per il riscatto)

Kakhaber Kaladze dal Genoa al Milan (prestito gratuito)

Giacomo Beretta dal Genoa al Milan (nell'affare Boateng ma resta al Milan)

Stagione 2011-2012

Stephan El Shaarawy dal Genoa al Milan (7 milioni per la comproprietà, 8,5 mln di riscatto l'anno dopo)

Alexander Merkel dal Milan al Genoa (nell'affare El Shaarawy)

Alberto Paloschi dal Milan al Genoa (prestito)

Matteo Chinellato dal Genoa al Milan (comproprietà 3,75 mln)

Nicola Pasini dal Milan al Genoa (comproprietà 3,3 mln)

Mario Sampirisi dal Milan al Genoa (2 mln)

Marco Amelia dal Genoa al Milan (3,5 mln di controriscatto)

Alexander Merkel dal Genoa al Milan (prestito a gennaio)

Tuncarà Pelè dal Genoa al Milan (1,7 mln di euro)

Stagione 2012-2013

Antonio Donnarumma dal Milan al Genoa (scambio con Johad Ferretti)

Francesco Acerbi dal Genoa al Milan (4 mln di euro)

Kevin Constant dal Genoa al Milan (prestito + 4 mln e il ritorno di Acerbi)

Stagione 2013-2014

Valter Birsa dal Milan al Genoa (prestito)

Luca Antonini dal Milan al Genoa (prestito gratuito)

Stefan Simic dal Genoa al Milan (10 mln di euro)

Stagione 2014-2015

Alessandro Matri dal Milan al Genoa (prestito)

Luca Antonelli dal Genoa al Milan (prestito)

Stagione 2015-2016

Luca Antonelli dal Genoa al Milan (4,5 mln)

Juraj Kucka dal Genoa al Milan (3 mln)

Suso dal Milan al Genoa (prestito)

Stagione 2017-2018

Gianluca Lapadula dal Milan al Genoa prestito oneroso (2 mln) con obbligo di riscatto (11 mln)

Stagione 2018-2019

Diego Laxalt 14 mln di euro + 4 di bonus (-11 del riscatto di Lapadula)

Krzysztof Piatek dal Genoa al Milan (35 mln + bonus)