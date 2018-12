Milan, spunta Manolo Gabbiadini: tutte le alternative a Muriel per l'attacco rossonero

Il Milan intende rinforzare l'attacco e a tre giorni dall'inizio del calciomercato invernale, Leonardo è al lavoro per garantire a Gattuso un nuovo giocatore da affiancare a Higuain e Cutrone. Sembra ormai quasi sfumato Luis Muriel che, in attesa di una sentenza definitiva, è sempre più vicino alla Fiorentina, il club che per primo l'aveva cercato e al quale il colombiano aveva dato la sua parola.

Manolo Gabbiadini: duttile e in cerca di riscatto

Tramontati anche Ibrahimovic e Pato, i rossoneri studiano un'operazione vantaggiosa stando ben attenti a non mettersi nei guai con la UEFA, già peraltro indispettita dall'importante investimento sostenuto per acquistare Paquetà. Il nome nuovo è Manolo Gabbiadini, ex attaccante del Napoli che era pure l'alternativa della Fiorentina se fosse saltato Muriel: il classe 1991 di Calcinate può giocare sia da esterno che da seconda punta (e all'occorrenza anche come attaccante centrale) ed è ormai da tempo in rotta con il Southampton. Il club inglese, però, al momento non sembra disposto a concedere il prestito (se non con l'obbligo di riscatto in estate) e chiede tra i 12 e i 15 milioni di euro, cifra che il Milan non può spendere. Almeno nell'immediato. L'ex azzurro, che ha il contratto in scadenza nel 2021, in stagione ha giocato 15 partite segnando un gol in 624 minuti.

Le alternative: da Ljajic a Boateng

Gabbiadini preferirebbe un progetto a lungo termine e non vorrebbe partire in prestito per poi tornare in Premier League fra sei mesi. Leonardo e Maldini hanno contattato l'agente, Silvio Pagliari, ma non possono impegnarsi in spese future quindi dovranno convincere club e ragazzo della bontà dell'operazione, con un semplice prestito con diritto di riscatto. L'effetto domino del mercato, come riporta la 'Gazzetta dello Sport', fa valutare al Diavolo anche altre piste: Pjaca, mai realmente integrato nel mondo Fiorentina (ma il cartellino è della Juventus), Adem Ljajic, attualmente al Besiktas in prestito dal Torino, o la possibile suggestione Kevin-Prince Boateng. Per il Boa sarebbe la terza esperienza a Milanello sfruttando gli ottimi rapporti tra la società rossonera e il Sassuolo e una grande conoscenza di mister Gattuso.