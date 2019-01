Mourinho dice no al Benfica subito, ma lascia la porta aperta per la prossima stagione

Il ritorno nel suo Portogallo, per il momento, può attendere. José Mourinho, ancora libero dopo l'esonero dal Manchester United, avrebbe rifiutato una proposta dal Benfica, una delle ex squadre dello 'Special One' e attualmente alla ricerca del sostituto dell'esonerato Rui Vitoria. Secondo 'A Bola' il tecnico avrebbe però lasciato aperta la porta per la prossima stagione. È chiaro che la strada che porta al grande ritorno dipenderà da molti dettagli al di là della volontà dell'allenatore, ma non è un'ipotesi che viene scartata dallo stesso tecnico, secondo fonti a lui vicine.

Il primo ostacolo sarebbe sempre la questione economica. La verità, scrive il giornale lusitano, è che Mourinho è in una fase della sua carriera in cui il denaro non rappresenta un problema e, in ogni caso, in caso di 'sì' il Benfica gli garantirebbe un lauto ingaggio. Sulla decisione chiaramente sarà decisivo il progetto che il presidente Luís Filipe Vieira presenterà a Mourinho e quanto il tecnico sarà disposto ad accettare una sfida ambiziosa, non solo a livello nazionale ma anche a livello internazionale. Per 'A Bola' Jorge Mendes, manager dell'allenatore portoghese, in ottimi rapporti con il Benfica, avrà un ruolo importante nella possibile trattativa.