Mourinho, niente Benfica: farà l'opinionista tv per 67mila euro a partita

Non sarà un periodo professionalmente esaltante per José Mourinho, ma il tecnico portoghese ha di che consolarsi. E non solo per la faraonica buonuscita concessagli dal Manchester United appena un mese fa (il corrispettivo di ben 16,5 milioni di euro), ma anche per il lavoro che ha appena accettato come “traghetto” alla prossima esperienza su qualche prestigiosa panchina: ebbene, farà il giornalista o, meglio, il commentatore per il network sportivo internazionale (con sede in Qatar) beIN Sports.

Mou ha quindi ceduto alle lusinghe della televisione, che nel caso specifico gli farà incamerare 67mila euro per ogni partita commentata. Lo Special One comincerà subito: i primi due match da commentare che lo attendono sono Arabia Saudita-Qatar di Coppa d’Asia e Arsenal-Chelsea di Premier League. Nel frattempo il Manchester United, dal giorno del suo allontanamento, avvenuto lo scorso 18 dicembre, non ha fatto altro che vincere sotto la guida di Ole Gunnar Solskjær. Accantonata definitivamente, quindi, la voce che lo avrebbe voluto nuovo allenatore del Benfica: il tecnico 55enne ha fatto infatti sapere – prima di accettare la proposta di beIN – di non essere ancora attirato di tornare ad allenare in patria.