Napoli, De Laurentiis allontana il PSG: "Nessuna offerta per Allan"

Parigi (Francia), 23 gen. (LaPresse) - "Non ho ricevuto alcuna offerta. I due club parlano sempre l'uno con l'altro. Se si presenta un'opportunità, vedremo". Aurelio De Laurentiis ai microfoni dell'emittente francese RMC Sport allontana le voci di mercato attorno ad Allan, cercato dal Psg, dopo il viaggio a Parigi. "Si comprano giocatori per tenerli - ha aggiunto - Se ci sono situazioni fattibili per entrambi i club valuteremo". Nel frattempo il club francese, sempre a caccia di un centrocampista per rinforzare la rosa, è vicino a Leandro Paredes dello Zenit San Pietroburgo.