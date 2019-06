Giovanni Di Lorenzo è il primo acquisto del mercato estivo del Napoli: il 25enne terzino destro dell'Empoli, affermatosi come una delle novità più piacevoli dello scorso campionato nel quale aveva messo a segno ben 5 reti, passa a titolo definitivo al club partenopeo. La notizia era nell'aria da tempo e ora è diventata ufficiale dopo le visite mediche di rito alle quali si è sottoposto il giocatore. Di Lorenzo, di fatto, va a occupare la casella lasciata libera da Hysaj, che proprio nei giorni scorsi ha annunciato la fine della sua esperienza al Napoli dopo 4 anni. Giocatore in grado di coprire l'intera fascia destra, Di Lorenzo sarà senza dubbio una pedina molto utile nello scacchiere azzurro di Carlo Ancelotti

Le prime parole di Di Lorenzo

L'acquisto del terzino destro dell'Empoli è stato preannunciato da un tweet del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Dal canto suo, l'ormai ex giocatore dell'Empoli non ha nascosto la sua soddisfazione per la conclusione dell'affare: "Sono felice di questa mia nuova avventura in un club prestigioso quale è il Napoli. Non vedo l'ora di cominciare questa stagione e conoscere i miei nuovi compagni a Dimaro", la sua prima dichiarazione rilasciata al sito ufficiale del club partenopeo.