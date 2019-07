Giornata molto movimentata nel ritiro del Napoli a Dimaro dove hanno fatto la loro apparizione i procuratori di Nicolas Pépé, 24enne attaccante ivoriano che la scorsa stagione si è messo in luce con la maglia del Lille con uno score di 23 gol e 12 assist in 41 gare ufficiali. Il giocatore ha una valutazione altissima di circa 75 milioni, mentre il Napoli non sembra disposto ad andare oltre i 50. L'incontro odierno con la dirigenza del club partenopeo, in primis con il presidente Aurelio De Laurentiis, è servito proprio per capire se ci sono le condizioni per proseguire la trattativa. Alla domanda dei cronisti in merito al possibile arrivo di Pépé, Ancelotti in conferenza stampa non ha usato giri di parole: "Se gli agenti sono qui è un giocatore al quale siamo interessati, inutile nasconderlo. Ci sono delle trattative in corso, tutto può succedere".

L'arrivo di Jorge Mendes e la smentita

Nelle prime ore della giornata si era diffusa la voce sul possibile arrivo nel ritiro di Dimaro di Jorge Mendes per fare il punto della situazione su James Rodriguez. Un'ipotesi che ha scatenato la secca reazione del club.